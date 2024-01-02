الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأرثوذكسية تستعد لعيد الميلاد المجيد.. والكنائس تتزين بأعلام مصر

الأرثوذكسية
الأرثوذكسية

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية بعيد الميلاد المجيد 2024، والذي تحتفل به الكنيستان في يناير 2024.

أعلام مصر وأشجار الكريسماس

وبالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد وضعت كنائس مصر المختلفة اللمسات النهائية لاستعداداتها للاحتفال بمناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي في25 ديسمبر الجاري، و7 يناير 2024، إذ اكتست عدد من الكنائس بأعلام مصر والتي زينت جدرانها من الخارج وعمل سرادق بها لتسهيل عملية الدخول والخروج.

وتشهد محيط الكنائس المسيحية المختلفة تشديدات أمنية مكثفة لتأمين الاحتفال داخل الكنائس، وتمركزت قوات الأمن أمام البوابات الرئيسية، ووضع حواجز حديدية محيط الكنيسة بجانب البوابات الإلكترونية لتأمين عملية الدخول والخروج كما تزينت المداخل والمخارج بأعلام مصر.

كما بدأت الكنائس في تطبيق عدة أنظمة تأمينية، فقامت بنشر الكاميرات في مختلف نواحي وأرجاء الكنائس بإيبارشيتها المختلفة ووضع فاصل خشبي بين بوابة الكنيسة ومحطات التفتيش الزائرين، بالإضافة إلى وضع أبواب إلكترونية أمام الكنائس مع ضرورة إبراز بطاقة الرقم القومي والأستعانة بالشرطة النسائية خلال الأحتفالات، مع منع وقوف السيارات بمحيط الكنائس ومقر مطرانيات الأساقفة بالإيبارشيات، تزامنا مع الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد، إلى جانب تواجد فرق الكشافة بمختلف الكنائس لتنظيم دخول المصلين وتفتيش الحقائب مع وجود عناصر نسائية من وزارة الداخلية وفتيات الكشافة، خلال الأحتفالات برأس السنة وعيد الميلاد المجيد.

كما وتزينت الكنائس المسيحية بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

كما قامت الكنائس بتزيين فناء الكنائس بأشجار الكريسماس، وتجميل مداخل ومخارج الكنائس، وتعليق الزينات، وإقامة مجسم مغارة الميلاد، الذى يقوم بعمله خدام وسائل الإيضاح بالكنائس المسئولين عن تجهيز الماكيتات التي تعرض للأطفال والشباب بالكنائس

البابا يترأس عيد الميلاد

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات قداس عيد الميلاد  المجيد لعام 2024، مساء 6 يناير 2024، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي ذلك بمشاركة واسعة من كبار رجال الدولة والنواب والمسؤولين وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعتاد على تقديم التهنئة بالعيد لقداسة البابا بكاتدرائية ميلاد المسيح.

وفي السابعة من مساء 6 يناير 2024 تدق أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتعلن بدء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، إذ يتقدم البابا تواضروس الثاني، موكب الشمامسة، والذي يقوده الأرشيدياكون إبراهيم عياد كبير شمامسة الكاتدرائية وسط ألحان العيد؛ ليترأس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد.

ويشارك في قداس عيد الميلاد المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين.

الأرثوذكسية والإنجيلية بعيد الميلاد المجيد الكنائس المسيحية أعلام مصر احتفالات عيد الميلاد

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