تفاصيل القبض على 7 أشخاص وإلقاء آخر نفسه من طابق علوي بالمقطم

لقي شخص مصرعه إثر قفزه من الطابق الرابع خلال محاولة ضبطه مع آخرين داخل شقة سكنية في منطقة المقطم .

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد وجود ضوضاء في شقة في عقار سكني بمنطقة المقطم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم القبض على 7 أشخاص داخل الشقة، وخلال محاولة القبض على المتهمين والتعرف على سبب الصوت وشكوى الجيران فوجئوا بمالك الشقة يقفز من طابق علوي في العقار.

وبالفحص تبين وفاته، وتم نقله لمشرحة زينهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وجارِ كشف ملابسات الحادث.