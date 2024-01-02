سلطات كييف: إصابة 10 أشخاص في قصف صاروخي روسي

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية الفضائية نبأ عاجل، يفيد بإصابة 10 أشخاص على الأقل في قصف صاروخي روسي، وفقًا لسلطات كييف.

هجوم أوكراني على مدينة بيلجورود الروسية القريبة من الحدود

وفي وقت سابق قُتل 10 أشخاص وأصيب 45 آخرون بجروح في هجوم أوكراني، السبت، على مدينة بيلجورود الروسية القريبة من الحدود، طبقا لما أوردته وزارة الطوارئ الروسية غداة وقوع هجمات عنيفة على أوكرانيا.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أُبلغ بالهجوم الأوكراني على مدينة بيلجورود، الذي أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 45 آخرين بجروح السبت، غداة وقوع ضربات عنيفة على الأراضي الأوكرانية.

وتعرضت منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة للحدود الشمالية لأوكرانيا، مثل غيرها من المناطق الحدودية الروسية، لقصف وهجمات بطائرات مسيرة طوال العام تتهم السلطات كييف بالمسؤولية عنها، ونادرا ما تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن أي هجوم داخل روسيا.