"القاهرة الإخبارية": جهاز الإحصاء الفلسطيني يكشف عن رقم مفزع لضحايا العدوان

علق الدكتور أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية، على بيان جهاز الإحصاء الفلسطيني، عن أرقام الضحايا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يعد عام 2023 أكبر حصيلة شهدتها فلسطين منذ نكبة 1948، حيث وصل سجل منذ بداية العام 2023 (22.404) شهيدًا، منهم (22.141) شهيدًا منذ السابع من أكتوبر فقط أي 98 % منهم في قطاع غزه، منهم نحو 9 آلاف طفل و6.450 امرأة، في حين بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 319 شهيدًا، منهم 111 طفلا و4 نساء.

فيما استشهد أكثر من 100 صحفي وفقًا لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين بلغ عدد المفقودين الذين تم التبليغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود، منهم 67% من الأطفال والنساء، كما نزح ما يقارب 1.900.000 مواطن داخل القطاع بعيدًا عن أماكن سكناهم.

وقال خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، إن العالم أمام مرحلة من عدوان غاشم كامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى البنى التحتية، حيث إن هناك حصارا شاملا على قطاع غزة.

ولفت، إلى أن هناك عمليات تدمير شامل وكامل بجانب الإبادة الجماعية في القطاع وهو إعلان للحرب الديمقراطية التي يقودها الجيش الإسرائيلي والحكومة عبر عقود من الزمن والتي تبنى على عقيدة تدمير وإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جهة والضفة الغربية من جهة أخرى.

وتابع، أن جميع المؤشرات دالة على تراجع واضح للاقتصاد الفلسطيني، بجانب سرقة قوات الاحتلال الإسرائيلي لأموال محالات الصرافة الفلسطينية، منوهًا أن فلسطين أمام مرحلة من التدمير الاقتصادي لجعل الحياة غير قابلة في قطاع غزة والضفة الغربية.