الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": جهاز الإحصاء الفلسطيني يكشف عن رقم مفزع لضحايا العدوان

جهاز الإحصاء الفلسطيني
جهاز الإحصاء الفلسطيني

علق الدكتور أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية، على بيان جهاز الإحصاء الفلسطيني، عن أرقام الضحايا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يعد عام 2023 أكبر حصيلة شهدتها فلسطين منذ نكبة 1948، حيث وصل سجل منذ بداية العام 2023 (22.404) شهيدًا، منهم (22.141) شهيدًا منذ السابع من أكتوبر فقط أي 98 % منهم في قطاع غزه، منهم نحو 9 آلاف طفل و6.450 امرأة، في حين بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 319 شهيدًا، منهم 111 طفلا و4 نساء.

فيما استشهد أكثر من 100 صحفي وفقًا لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين بلغ عدد المفقودين الذين تم التبليغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود، منهم 67% من الأطفال والنساء، كما نزح ما يقارب 1.900.000 مواطن داخل القطاع بعيدًا عن أماكن سكناهم.

وقال خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، إن العالم أمام مرحلة من عدوان غاشم كامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى البنى التحتية، حيث إن هناك حصارا شاملا على قطاع غزة.

ولفت، إلى أن هناك عمليات تدمير شامل وكامل بجانب الإبادة الجماعية في القطاع وهو إعلان للحرب الديمقراطية التي يقودها الجيش الإسرائيلي والحكومة عبر عقود من الزمن والتي تبنى على عقيدة تدمير وإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جهة والضفة الغربية من جهة أخرى.

وتابع، أن جميع المؤشرات دالة على تراجع واضح للاقتصاد الفلسطيني، بجانب سرقة قوات الاحتلال الإسرائيلي لأموال محالات الصرافة الفلسطينية، منوهًا أن فلسطين أمام مرحلة من التدمير الاقتصادي لجعل الحياة غير قابلة في قطاع غزة والضفة الغربية.

قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين الصرافة الفلسطينية الصحة الفلسطينية الإحصاء الفلسطينى العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" تعرض أهم المعالم الأثرية التى تم تدميرها فى قطاع غزة

بالأرقام.. حصيلة العدوان الإسرائيلى على فلسطين فى 2023

بينهم سيدة.. الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا شمال غرب القدس

طوكيو: لم يتم الإبلاغ عن أى خلل بالمحطات النووية بعد زلزال اليابان

"القاهرة الإخبارية": منطقتا رفح الفلسطينية وكرم أبوسالم تتعرضان لاستهدافات إسرائيلية عنيفة

إعلام لبنانى: جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف محيط بلدتى طير حرفا والجبين

رئيس وزراء اليابان يدعو سكان بعض المناطق إلى الإخلاء الفورى

"أبوسيف": المنظمات الدولية عاجزة عن حماية التراث الفلسطينى (فيديو)

الأكثر قراءة

تونى بلير وسيط إسرائيل لتهجير سكان غزة لدول المنطقة.. ما القصة؟

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

ماذا يحدث في جسمك عند تناول كوب من الماء المضاف له حبة البركة يوميا؟

11 مليون جنيه فى الموسم.. تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

زلزال جديد يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟