"القاهرة الإخبارية" تعرض أهم المعالم الأثرية التى تم تدميرها فى قطاع غزة
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية فيديوجراف عن أهم المعالم الأثرية التي تم تدميرها في قطاع غزة، كالآتي:
- حمام السمره: تم بناؤه في القرن الـ 14 الميلادي ومساحته تبلغ نحو 500 متر.
- مبنى سيباط العلمي: منزل أثري تم بناؤه عام 1806، وتم ترميمه عام 2009.
- قصر الباشا: يعود هذا القصر إلى العصر المملوكي في زمن الظاهر بيبرس.
- المسجد العمري الكبير: تم بناؤه في العصور الوسطى وسمي نسبة للخليفة عمر بن الخطاب.
- كنيسة برفيريوس: ثالث أقدم كنيسة بالعالم وتم بناؤها عام 407 م فوق معبد وثني خشبي.
- كنيسة جباليا البيزنطية: تعود إلى القرن الخامس الميلادي في مدينة جباليا وتبلغ مساحتها 800 متر مربع.