الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تعرض أهم المعالم الأثرية التى تم تدميرها فى قطاع غزة

غزة
غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية فيديوجراف عن أهم المعالم الأثرية التي تم تدميرها في قطاع غزة، كالآتي:

  • حمام السمره: تم بناؤه في القرن الـ 14 الميلادي ومساحته تبلغ نحو 500 متر.
  • مبنى سيباط العلمي: منزل أثري تم بناؤه عام 1806، وتم ترميمه عام 2009.
  • قصر الباشا: يعود هذا القصر إلى العصر المملوكي في زمن الظاهر بيبرس.
  • المسجد العمري الكبير: تم بناؤه في العصور الوسطى وسمي نسبة للخليفة عمر بن الخطاب.
  • كنيسة برفيريوس: ثالث أقدم كنيسة بالعالم وتم بناؤها عام 407 م فوق معبد وثني خشبي.
  • كنيسة جباليا البيزنطية: تعود إلى القرن الخامس الميلادي في مدينة جباليا وتبلغ مساحتها 800 متر مربع.
غزة قطاع غزة أهم المعالم الأثرية في قطاع غزة المعالم الأثرية في قطاع غزة ثالث أقدم كنيسة بالعالم كنيسة برفيريوس المسجد العمري الكبير قصر الباشا مبنى سيباط العلمي حمام السمره العصر المملوكي الظاهر بيبرس كنيسة جباليا البيزنطية

مواد متعلقة

بالأرقام.. حصيلة العدوان الإسرائيلى على فلسطين فى 2023

بينهم سيدة.. الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا شمال غرب القدس

طوكيو: لم يتم الإبلاغ عن أى خلل بالمحطات النووية بعد زلزال اليابان

"القاهرة الإخبارية": منطقتا رفح الفلسطينية وكرم أبوسالم تتعرضان لاستهدافات إسرائيلية عنيفة

إعلام لبنانى: جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف محيط بلدتى طير حرفا والجبين

رئيس وزراء اليابان يدعو سكان بعض المناطق إلى الإخلاء الفورى

"أبوسيف": المنظمات الدولية عاجزة عن حماية التراث الفلسطينى (فيديو)

فصائل فلسطينية تقصف تجمعات جنود الاحتلال جنوب شرق حى الزيتون

الأكثر قراءة

تونى بلير وسيط إسرائيل لتهجير سكان غزة لدول المنطقة.. ما القصة؟

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

ماذا يحدث في جسمك عند تناول كوب من الماء المضاف له حبة البركة يوميا؟

11 مليون جنيه فى الموسم.. تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

زلزال جديد يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟