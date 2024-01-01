بينهم سيدة.. الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا شمال غرب القدس

عرضت فضائية الغد نبأ عاجلا يفيد باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا بينهم سيدة، واستدعاء آخرين، في بلدة قطنة شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كلًا من المحامي عبد الله حوشية ومصطفى طبنجة وعماد شماسنة ومحمود شماسنة وإياد محسن وليث الفقيه ومحمد أسامة داود حسن ويوسف حسان الفقيه وجمال جودة حوشبة وعبد الله حوشية وجهاد جبر شماسنة ويعقوب الفقيه، بجانب اعتقال الفلسطينية أم عاصف شماسنة، للضغط على أولادها لتسليم أنفسهم، فيما تم تسليم آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها.