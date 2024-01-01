الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تداعيات الزلزال.. مصرع 4 أشخاص على الأقل في محافظة إيشيكاوا اليابانية

زلزال اليابان
زلزال اليابان

لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم في محافظة إيشيكاوا اليابانية بعد زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب اليابان يوم الاثنين، وفقا للسلطات المحلية.

وقال مسؤولون إن شخصين أصيبا بجروح خطيرة أيضا جراء الزلزال، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

دعم اليابان بعد التعرض إلى زلزال قوي

من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعم بلاده لليابان بعد الهزة التي تعرضت لها المنطقة الغربية اليوم الإثنين.

وتجري إدارة بايدن اتصالات مع المسؤولين اليابانيين، حيث قال بايدن:" الولايات المتحدة "مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب الياباني"، بحسب بيان صحفي.

وتابع البيان الصادر عن الرئيس الامريكي:"باعتبارهما حليفتين وثيقتين، تشترك الولايات المتحدة واليابان في رابطة صداقة عميقة توحد شعبينا.

وأضاف بايدن: “أفكارنا مع الشعب الياباني خلال هذا الوقت العصيب”

وتكافح اليابان في أعقاب زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب الساحل الغربي للبلاد، والذي اعقبه عدة زلازل الصغيرة.


وضرب زلزال قوي بقوة 7.5 درجة غرب اليابان بعد ظهر الاثنين، مما أدى إلى حدوث أمواج تسونامي وإلحاق أضرار بالطرق والكهرباء وخدمات النقل والبنية التحتية.

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