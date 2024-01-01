السلطات اليابانية تُصدر أوامرها بإخلاء المواطنين غرب البلاد

أعلنت وسائل اعلام محلية، اليوم الإثنين، ان اليابان أمرت المواطنين في البلاد بالإخلاء بعد زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب الساحل الغربي.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، لا يزال التحذير قائما في جميع أنحاء غرب البلاد، على الرغم من تخفيض التحذيرات حول تسونامي.

ولا تزال توقعات تسونامي (تغيرات طفيفة في مستوى سطح البحر) قائمة في جنوب غرب وشمال شرق اليابان، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

المناطق المتضررة

وحثت السلطات اليابانية سكان المناطق المتضررة على البحث عن مأوى على الفور في مناطق مرتفعة. يقضي بعض السكان المحليين الليل في المدارس والمباني العامة الأخرى، وقد وصل المصابون إلى المستشفيات المحلية، وهناك تقارير عن وجود أشخاص محاصرين تحت المباني المنهارة.

هناك تقارير واسعة النطاق عن الأضرار التي لحقت بالمباني والطرق، كما تعطلت حركة الطيران في المنطقة.

واضاف التقرير أنها ليلة صعبة بالنسبة للأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في اليابان نتيجة للزلازل وتحذيرات تسونامي.

ويقول المسؤولون إنه يجب على السكان الابتعاد عن المناطق المتضررة حتى يتم إخبارهم بأن الوضع آمن، ولا تزال التحذيرات من حدوث تسونامي قائمة.

وضرب زلزال قوي الساحل الغربي لوسط اليابان، مما أدى إلى حدوث أمواج بارتفاع يزيد عن المتر، وإصدار إنذارات من تسونامي وتحذيرات للناس لإجلاء منازلهم.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في البداية أن زلزالًا بقوة 7 درجات وقع في حوالي الساعة 11 مساءً، لكنها قالت لاحقًا إن هذا الرقم غير دقيق وأن الزلزال كان أصغر، وبلغت شدته 3 درجات، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون العامة NHK.

وضربت هزة ارتدادية بقوة 5 درجات شبه جزيرة نوتو في الساعة 8.35 مساءً، مما أدى إلى إصدار تنبيهات للسكان للحذر من انهيار المباني والهياكل الضعيفة بالفعل.