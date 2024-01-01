الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السلطات اليابانية تُصدر أوامرها بإخلاء المواطنين غرب البلاد

اليابان
اليابان

أعلنت وسائل اعلام محلية، اليوم الإثنين، ان اليابان أمرت المواطنين في البلاد بالإخلاء بعد زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب الساحل الغربي. 

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، لا يزال التحذير قائما في جميع أنحاء غرب البلاد، على الرغم من تخفيض التحذيرات حول تسونامي. 

ولا تزال توقعات تسونامي (تغيرات طفيفة في مستوى سطح البحر) قائمة في جنوب غرب وشمال شرق اليابان، وفق صحيفة الجارديان البريطانية. 

المناطق المتضررة

txt

الاحتلال: مقتل لواء فى اشتباكات بشمال غزة.. وارتفاع حصيلة القتلى لـ507 إسرائيليين

وحثت السلطات اليابانية سكان المناطق المتضررة على البحث عن مأوى على الفور في مناطق مرتفعة. يقضي بعض السكان المحليين الليل في المدارس والمباني العامة الأخرى، وقد وصل المصابون إلى المستشفيات المحلية، وهناك تقارير عن وجود أشخاص محاصرين تحت المباني المنهارة.

هناك تقارير واسعة النطاق عن الأضرار التي لحقت بالمباني والطرق، كما تعطلت حركة الطيران في المنطقة.

واضاف التقرير أنها ليلة صعبة بالنسبة للأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في اليابان نتيجة للزلازل وتحذيرات تسونامي.

ويقول المسؤولون إنه يجب على السكان الابتعاد عن المناطق المتضررة حتى يتم إخبارهم بأن الوضع آمن، ولا تزال التحذيرات من حدوث تسونامي قائمة.

وضرب زلزال قوي الساحل الغربي لوسط اليابان، مما أدى إلى حدوث أمواج بارتفاع يزيد عن المتر، وإصدار إنذارات من تسونامي وتحذيرات للناس لإجلاء منازلهم.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في البداية أن زلزالًا بقوة 7 درجات وقع في حوالي الساعة 11 مساءً، لكنها قالت لاحقًا إن هذا الرقم غير دقيق وأن الزلزال كان أصغر، وبلغت شدته 3 درجات، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون العامة NHK.

وضربت هزة ارتدادية بقوة 5 درجات شبه جزيرة نوتو في الساعة 8.35 مساءً، مما أدى إلى إصدار تنبيهات للسكان للحذر من انهيار المباني والهياكل الضعيفة بالفعل.

اليابان المواطنين الساحل الغربي الاخلالء الزلزال

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

الأهلي يكشف لـ"الدستور" حقيقة عرض الوكرة لضم أحمد عبد القادر

ضحايا حفل نوفا فى 7 أكتوبر يرفعون أول دعوى ضد جيش الاحتلال والشرطة والشاباك

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

انتهاء أزمة السكر بعد دخول إنتاج الموسم الجديد من القصب والبنجر

القاهرة الإخبارية: هجوم حوثى على سفينة حربية أمريكية بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة