الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باسيليوس يتفقد دير راهبات القديس يوسف بالإيبارشية

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

تفقد نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم الإثنين، دير راهبات القديس يوسف بالإيبارشية.

وقدمت الأخوات الراهبات التهنئة إلى الأب المطران، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، كما اطمئن راعي الإيبارشية، على كافة أحوالهن.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للأخوات الراهبات، من أجل مجهوداتهم المبذولة بالإيبارشية، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.

كما استقبل اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس، وذلك بمقر المطرانية.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للأخوات الراهبات، من أجل مجهوداتهم المبذولة بالإيبارشية، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.

والتقي أيضًا، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأختين ماري فرانسوز، وماري سيسيل، من راهبات قلب يسوع المصريات، وذلك بمقر المطرانية.

وقدمت الأختين الراهبتين التهنئة، إلى الأب المطران، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، كما اطمئن راعي الإيبارشية، على كافة أحوالهن.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للأختين الراهباتين، من أجل مجهوداتهم المبذولة بالإيبارشية، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.

في سياق متصل بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، ترأّس أمس، نّيافة الأنبا توماس عدلي، مُطران إيبارشية الجيزة والفيّوم وبني سويف للاقباط الكاثوليك، قدّاس العام الجديد، وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطّفل يسوع، برعيّة السّيّدة العذراء أمّ النّور، بإمبابة.

شارك في الصلاة القُمُّص إبرام مرجان، راعي الكنيسة، والآباء: بيّوس فرج، وميشيل عبدالله، الرّعاة المساعدين. وفي عظته، تناول نيافة المطران شرح موضوع "سنة الرّب المقبولة"، في العهد القديم، سنة الرحمة، والبرّ، وإظهار المحبّة

وقدّم الأنبا توماس التهنئة، إلى الآباء الرعاة، وشعب الكنيسة، بمناسبة أعياد الظّهور الإلهيّ، والعام الجديد.

لأنبا باسيليوس إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك دير راهبات القديس الأخوات الراهبات يد الميلاد المجيد العام الميلادي الانبا باسيليوس

مواد متعلقة

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحيي ذكرى القديسة أناستازيا من سيرميو الشهيدة

المركز الكاثوليكى للسينما ينعى الإعلامية سارة حسن: "كانت بشوشة وتتحمل بالصبر"

الأكثر قراءة

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

“جوزى كان بخيل”.. حكاية "سماح" أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة