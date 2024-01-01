الأنبا باسيليوس يتفقد دير راهبات القديس يوسف بالإيبارشية

تفقد نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم الإثنين، دير راهبات القديس يوسف بالإيبارشية.

وقدمت الأخوات الراهبات التهنئة إلى الأب المطران، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، كما اطمئن راعي الإيبارشية، على كافة أحوالهن.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للأخوات الراهبات، من أجل مجهوداتهم المبذولة بالإيبارشية، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.

كما استقبل اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس، وذلك بمقر المطرانية.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للأخوات الراهبات، من أجل مجهوداتهم المبذولة بالإيبارشية، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.

والتقي أيضًا، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأختين ماري فرانسوز، وماري سيسيل، من راهبات قلب يسوع المصريات، وذلك بمقر المطرانية.

وقدمت الأختين الراهبتين التهنئة، إلى الأب المطران، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، كما اطمئن راعي الإيبارشية، على كافة أحوالهن.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للأختين الراهباتين، من أجل مجهوداتهم المبذولة بالإيبارشية، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.

في سياق متصل بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، ترأّس أمس، نّيافة الأنبا توماس عدلي، مُطران إيبارشية الجيزة والفيّوم وبني سويف للاقباط الكاثوليك، قدّاس العام الجديد، وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطّفل يسوع، برعيّة السّيّدة العذراء أمّ النّور، بإمبابة.

شارك في الصلاة القُمُّص إبرام مرجان، راعي الكنيسة، والآباء: بيّوس فرج، وميشيل عبدالله، الرّعاة المساعدين. وفي عظته، تناول نيافة المطران شرح موضوع "سنة الرّب المقبولة"، في العهد القديم، سنة الرحمة، والبرّ، وإظهار المحبّة

وقدّم الأنبا توماس التهنئة، إلى الآباء الرعاة، وشعب الكنيسة، بمناسبة أعياد الظّهور الإلهيّ، والعام الجديد.