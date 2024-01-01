لا يفوتك هذا المساء| الاحتلال يعلن إصابة 5 من جنوده بمستوطنة أدميت.. وقرار إسرائيلي بسحب بعض قواتها

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

بـ 36.1 مليار جنيه.. 63 مليون مستفيد من السلع التموينية خلال 2023

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال العام المنقضي 2023، في تلبية احتياجات المواطنين من خلال الاستمرار في توفير الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية لما يقرب من 250 الي 270 مليون رغيف/ يوم لـ 72 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4595330

اكتفاء من البصل.. و40% زيادة فى رقعته الزراعية الموسم المقبل

قال خبراء فى الزراعة إن الحكومة نفذت عددًا من الحملات التفتيشية والرقابة الصارمة على الأسواق لمنع احتكار البصل، الأمر الذى نتج عنه تراجع فى أسعاره بشكل ملحوظ فى الأسواق. وأوضح الخبراء أن زراعة البصل هذا العام ستشهد زيادة فى الرقعة الزراعية، ومن المتوقع أن.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4595355

القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 من جنوده بمستوطنة أدميت

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن إصابة 5 جنود بجراح طفيفة جراء إطلاق قذائف نحو مستوطنة أدميت قرب الحدود اللبنانية. يأتي ذلك بعد إعلان الجيش قبل قليل عن مقتل ضابط في معارك بشمال قطاع غزة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4595382

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تقرر سحب بعض قواتها بغزة ومسئول أمريكى يصفها بالتحول

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها نقلًا عن رويترز، أن المحكمة العليا في إسرائيل تؤكد إلغاء القانون الجديد المثير للجدل الذي يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء. وأضافت الوكالة نقلا عن مسئول أمريكي: قرار إسرائيل سحب بعض قواتها من غزة هو بداية "تحول تدريجي نحو عمليات أقل كثافة في شمال القطاع". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4595363

تشريح جثة شاب قتله صديقه طعنًا بمنطقة عين شمس

قررت جهات التحقيق بعين شمس تشريح جثة شاب قتله صديقه طعنًا بمنطقة عين شمس، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة. وتبين من التحقيقات، أن المجني عليه سرق هاتف أحد الأشخاص بمنطقة عين شمس، ثم توجه إلى صديقه الذي عرض عليه تقسيم المبلغ المالي فيما بينهما إلا أن الأول رفض. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4595326

الاحتلال: مقتل لواء فى اشتباكات بشمال غزة.. وارتفاع حصيلة القتلى لـ507 إسرائيليين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الإثنين، عن مقتل لواء فى الكتيبة 7020 خلال الاشتباكات في غزة، إضافة إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة شمال القطاع.ووفق بيان صادر عن الاحتلال، فقد قتل اللواء احتياط عميحاي يسرائيل يهوشوع أوستر، وهو ضمن الكتيبة 7020 تشكيل "هشارون" 5. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4595395

منتخب مصر يتدرب على فترتين استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية.. وفيتوريا: «لا مجال للتهاون»

استقر البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على خوض لاعبى «الفراعنة» تدريبات على فترتين، خلال الأيام الثلاثة الأولى من معسكر الإعداد الحالى لبطولة كأس الأمم الإفريقية، الذى يُقام على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حتى موعد السفر إلى كوت ديفوار يوم ٩ يناير الجارى. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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شبورة صباحية وفرص لسقوط الأمطار.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غدٍ الثلاثاء (صور)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، وذلك على جميع أنحاء الجمهورية. وقالت الهيئة في بيان لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنَّ البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4595362