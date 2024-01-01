الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تشريح جثة شاب قتله صديقه طعنًا بمنطقة عين شمس

جثة
جثة

قررت جهات التحقيق بعين شمس تشريح  جثة شاب قتله صديقه طعنًا بمنطقة عين شمس، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

وتبين من التحقيقات، أن المجني عليه سرق هاتف أحد الأشخاص بمنطقة عين شمس، ثم توجه إلى صديقه الذي عرض عليه تقسيم المبلغ المالي فيما بينهما إلا أن الأول رفض.

كما تبين، أن المجني عليه نشبت بينه وبين صديقه مشادة كلامية حادة، ليقوم الأخير بإمساك مطواة وطعنه في صدره.

البداية كانت عندما تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا من أحد المستشفيات بقدوم جثة لشاب بها عدد طعنات توفى أثناء إسعافه وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر مقتولة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء الجريمة صديق المجني عليه بسبب خلافات مالية بعد سرقتهما هاتفا من أحد الأشخاص، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

عين شمس تشريح جثة شاب صديقه

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