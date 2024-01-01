اكتفاء من البصل.. و40% زيادة فى رقعته الزراعية الموسم المقبل

قال خبراء فى الزراعة إن الحكومة نفذت عددًا من الحملات التفتيشية والرقابة الصارمة على الأسواق لمنع احتكار البصل، الأمر الذى نتج عنه تراجع فى أسعاره بشكل ملحوظ فى الأسواق.

وأوضح الخبراء أن زراعة البصل هذا العام ستشهد زيادة فى الرقعة الزراعية، ومن المتوقع أن تصل إلى ٤٠٪، مشيرين إلى أن البصل المصرى يحتل مكانة كبيرة بين دول العالم، خاصة أن مصر تأتى فى المركز الـ٣ عالميًا فى إنتاجه.

وقال مصدر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن الوزارة شنت عددًا كبيرًا من الحملات التفتيشية على مفارش البصل فى مناطق زراعته وتخزينه، وذلك بمحافظات الجيزة والدقهلية والغربية، وتم رصد كميات كبيرة من البصل المشون فى هذه المحافظات، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك. وأوضح المصدر، لـ«الدستور»، أنه تم تحرير محاضر احتكار، وتم ضبط الكميات وطرحها فى الأسواق، ما أدى إلى تراجع أسعار البصل، مشيرًا إلى أنه على خلفية تلك الحملات طرحت كل المحافظات الكميات التى لديها فى الأسواق، ما أعاد الاكتفاء ووفر الفائض.

وأضاف أن حجم إنتاج مصر من البصل يصل إلى ٣.٥ مليون طن، فيما يمكن أن يصل حجم صادارت مصر من البصل هذا العام لمليون طن، خاصة أن البصل المصرى هو من أشهر الأنواع عالميًا، وعليه إقبال وطلب كبير.

من جانبه، قال نقيب الفلاحين، حسين أبوصدام، إن الحكومة نجحت فى الحد من ارتفاع أسعار البصل بعد أن نظمت حملات تفتيشية كبيرة لمنع الاحتكار مع تشديد الرقابة على الأسواق، وتوفيره بأسعار منخفضة فى منافذ البيع الحكومية.

وأوضح نقيب الفلاحين، لـ«الدستور»، أن عام ٢٠٢٤ سوف يشهد طفرة كبيرة فى إنتاج مصر من البصل، مع توقع زيادة كبيرة فى الرقعة الزراعية تصل إلى ٥٠ ألف فدان، ليصل إجمالى المساحة المزروعة إلى ٢٥٠ ألف فدان، مع زيادة فى التصدير. وقال «أبوصدام» إن مصر واحدة من ٣ أكبر دول منتجة للبصل، وتظهر بوضوح كلاعب رئيسى فى سوق الإنتاج على مستوى العالم، لافتًا إلى أنه لمواجهة التحديات يتعين على القطاع الزراعى استكشاف حلول مستدامة لضمان استمرارية هذا النجاح.