كشف طبي وقياسيات بدنية لمنتخب مصر استعدادًا لأمم أفريقيا 2024 (صور)

خضع عدد من لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم لكشف طبي وقياسات بدنية تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا في إطار التجهيز والاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار والتي تنطلق يوم 13 يناير الجاري.

وينطلق غداً الثلاثاء معسكر منتخب مصر الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتخلله مباراة ودية 7 يناير أمام تنزانيا ثم السفر يوم ٩ لكوت ديفوار.

واستقر البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على خوض لاعبى «الفراعنة» تدريبات على فترتين، خلال الأيام الثلاثة الأولى من معسكر الإعداد الحالى لبطولة كأس الأمم الإفريقية، الذى يُقام على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حتى موعد السفر إلى كوت ديفوار يوم ٩ يناير الجارى.

يبدأ المنتخب الوطنى تدريباته ظهر اليوم التى ينتظم فيها جميع اللاعبين، ما عدا محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، الذى ينضم إلى المعسكر، مساء غد، بعد التنسيق مع جهاز المنتخب، لمنحه قسطًا من الراحة، بعد خوضه مباراة فريقه ضد نيوكاسل فى الدورى الإنجليزى، مساء أمس.

وفضل «فيتوريا» إقامة التدريبات على فترتين، حتى يستطع تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل على المستوى البدنى، قبل البدء فى تدريبهم على الخطط الفنية وطرق اللعب المختلفة، التى سيعتمد عليها فى مباريات بطولة أمم إفريقيا، خاصة أن هذه المباريات تحتاج إلى تنوع كبير، فى ظل اختلاف المستوى بين المنتخبات التى سيواجهها «الفراعنة».

ويركز الجهاز الفنى للمنتخب، خلال الفترة الصباحية، من التدريبات على الجانب البدنى، فى حين يخصص التدريب المسائى للجزء الفنى، وتوجيه التعليمات للاعبين وفقًا للمهام والمراكز، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من المعسكر.

بعد انتهاء الأيام الثلاثة الأولى، سيكتفى الجهاز الفنى للمنتخب بمران وحيد، حتى موعد خوض المباراة الودية أمام منتخب تنزانيا، المقررة إقامتها فى القاهرة، يوم ٧ يناير الجارى، وبعدها السفر إلى كوت ديفوار، يوم ٩ من الشهر نفسه.

وشدد «فيتوريا»، فى حديثه مع جميع أعضاء جهازه المعاون، على ضرورة عدم التهاون فى أى جزئية تخص استعدادات المنتخب الوطنى لبطولة الأمم الإفريقية، فى ظل ضيق الوقت قبل انطلاق البطولة، وخوض «الفراعنة» مباراة ودية وحيدة، ستكون هى الفرصة الوحيدة لتجربة اللاعبين، والتأكد من جاهزيتهم على المستويين الفنى والبدنى لخوض غمار البطولة.