"الناشرين العرب": خصم 50% على إصدارات الفهرس العربى الموحد

أعلن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة الناشر محمد رشاد موافقة المسؤولين عن إدارة الفهرس العربي الموحد منح خصم خاص بنسبة 50% لأعضاء اتحاد الناشرين العرب فقط، عند انضمامهم لعضوية الفهرس التي تنقسم إلى 3 فئات للإصدارات المتاحة للاقتناء وهى:

فئة (أ) عدد المنشورات المفهرسة من 1 – 200 عنوان رسوم الاشتراك السنوي بعد الخصم 100 دولار، وفئة (ب) من 200 – 800 عنوان، رسوم الاشتراك السنوي 300 دولار بعد الخصم، وفئة (ج) أكثر من 800 عنوان، رسوم الاشتراك السنوي 475 دولارًا بعد الخصم.

انضمام اتحاد الناشرين العرب لمجلس إدارة الفهرس العربي الموحد

انضمّ اتحاد الناشرين العرب إلى عضوية مجلس إدارة الفهرس العربي الموحد؛ تحت إشراف فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، والذي قامت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بإنشائه في عام 2005م بمدينة الرياض المملكة العربية السعودية.

وشارك رئيس الاتحاد بحضور أولى جلسات مجلس الإدارة يوم 29،28 نوفمبر الماضي ممثلًا عن الاتحاد لدراسة كيفية التعاون بين الاتحاد والفهرس العربي الموحد، من أجل النهوض بصناعة النشر العربي من خلال تعظيم العوائد المتحصلة من توزيع إصدارات الناشرين العرب على المكتبات بمختلف تخصصاتها والمؤسسات الثقافية من خلال منصة مشتركة تجمع مؤسسات المعرفة والثقافة في العالم العربي لرصد وإتاحة الإنتاج الفكري العربي، مما تقتنيه مؤسسات المعرفة حول العالم من خلال بناء القاعدة الببليوجرافية، للتعريف بإصدارات الناشرين العرب وانتشارها بين الباحثين والمكتبات التي تقوم بالاقتناء بشكل دوري من خلال فهرسة منشوراتهم، وتعزيز بيعها.

أشار اتحاد الناشرين العرب في بيان صحفي، أنه نظرًا لإيمان وثقة القائمين على الفهرس العربي الموحد، ورئيس مجلس الفهرس العربي الموحد بأهمية دور الناشر العربي في نشر الثقافة والمعرفة في العالم العربي، وأيضًا مساعدته في الخروج من النفق المظلم الذي يعايشه الناشر العربي من خلال تقديم كل الدعم والمساندة في توزيع إصداراته، فقد أعلن عن تقديم هذا الدعم للناشرين المنضمين له.

شروط الانضمام لعضوية الفهرس العربي الموحد

لفت "الناشرين العرب" إلى أن الناشرين من أعضائه ممن يرغبون فى الإنضمام لعضوية الفهرس العربي الموحد إرسال إفادة عضوية اتحاد الناشرين العرب للحصول على خصم 50%.، وذلك من خلال التواصل المباشر مع إدارة الفهرس العربي الموحد عبر بريدهم الإلكتروني.