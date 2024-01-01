إثيوبيا.. تنسيقية القوى الديمقراطية السودانية تلتقي حميدتي لمناقشة سبل وقف الحرب

انطلق منذ قليل، اجتماع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية "تقدم" برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، مع وفد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث وقف الحرب في السودان.

وضم وفد تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية عبد الله حمدوك وقيادات من التحالف يمثلون القوى السياسية والمهنيين والمجتمع المدني ولجان المقاومة.

ويناقش الاجتماع ترتيبات عملية لقضايا وقف الحرب وحماية المدنيين ووقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها ووقف تمدد رقعة الحرب وتوصيل المساعدات الانسانية، كما يبحث كيفية انجاح جهود الايجاد والاتحاد الافريقي ومنبر جدة وذلك وفق بيان لتنسيقية القوى الديمقراطية.

وأوضحت التنسيقة أنها لا زالت تواصل اتصالها مع قيادة القوات المسلحة السودانية لحثها على قبول طلب الاجتماع والجلوس عاجلاً لدفع جهود وقف الحرب.

يأتي هذا اللقاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على إثر الخطابات التي أرسلتها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، لقائدي القوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان والدعم السريع “حميدتي”، والتي دعتهم فيها للقاءات عاجلة تبحث قضايا حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وسبل وقف الحرب عبر المسار السلمي التفاوضي، هذا وقد استجابت قوات الدعم السريع لطلب اللقاء، وما زال التواصل مستمرًا مع قيادة القوات المسلحة لتحديد مكان وزمان للقاء بين (تقدم) والقوات المسلحة السودانية.

وأعرب البيان عن أمله في أن تكلل هذه اللقاءات بخطوات عملية تُنهي المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني، وتدفع جهود الحل السلمي لكارثة حرب 15 أبريل بما يتكامل مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الحرب وإنهائها لا سيما جهود منظمة الإيقاد والاتحاد الإفريقي ومنبر جدة.

البرهان: قوات الدعم السريع مستمرة في تدمير السودان

وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأحد، أن قوات الدعم السريع مستمرة في تدمير السودان، وتواصل عمليات القتل والتشريد.

وأضاف “البرهان” خلال كلمة بمناسبة الذكري 68 لاستقلال السودان، أنهم سوف يحررون البلاد من العملاء، وينتصرون على المجموعات الإرهابية قريبا، مؤكدا: “سوف نحرر السودان من أيدي العملاء”.