ديربى القناة.. تشكيل المصرى لمواجهة الإسماعيلى فى دورى نايل

أعلن علي ماهر، المدير الفني لنادي المصري، عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في اللقاء الذي ينطلق في السابعة من مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دورى نايل.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - أحمد أيمن منصور- عمرو سعداوي

خط الوسط: محمود حمادة - إيزي إيمكا - حسن علي - غيلاس جناوي

خط الهجوم: ميدو جابر - فخرالدين بن يوسف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عصام ثروت، عمرو موسى، سمير فكري، إلياس الجلاصي، محمد الشامي، أحمد عيد، يوسف الجوهري، حسين السيد، ليستويل.

يدير اللقاء كل من أحمد الغندور حكمًا للساحة، ومعه كل من شريف عبدالله وعمر فتحي كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد جمال حكمًا رابعًا، ويتولى محمد الصباحي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله هشام القاضي.

يذكر أن فريق المصري يأتي في المركز السابع برصيد 15 نقطة بجدول ترتيب دوري نايل، بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.