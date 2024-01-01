الإثنين 01 يناير 2024
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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: إعادة تشغيل 3 مصانع لإنتاج الفايبر القطني والغزول الحريرية والأصواف

محمود عصمت، وزير
محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال

تفقد د.محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، الاثنين، مشروع التطوير وإعادة تشغيل مصانع شركة الحرير الصناعى وألياف البوليستر بكفرالدوار التي تعمل فى إنتاج الفايبر بوليستر الفرجن القطني والصوفي الذي يتم استيراده من الخارج وأهمية المنتج للصناعة علمًا بأن الشركة متوقفة عن الإنتاج منذ قرابة 10 سنوات وأنه لا يوجد مثيل لها فى منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض “عصمت”، خطة إحياء الشركة وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج ودراسات السوق وعروض شركات القطاع الخاص لشراء المنتج والمساهمة في توفير المادة الخام ومدى توافر منتجات الشركة في الأسواق العالمية، وتمت مراجعة تنفيذ الأعمال والجداول الزمنية والمعوقات الناتجة عن فترة توقف العمل بالمصانع وغيرها من الأعمال الخدمية مثل محطة المياه والموعد المبدئي للتشغيل التجريبى للمصنع الأول والذى يعقبه تشغيل مصنعين آخرين.

وقام وزير قطاع الأعمال العام بجولة موسعة داخل الشركة تفقد خلالها الأقسام والوحدات الإنتاجية، تمهيدا لإعادة التشغيل وشملت الجولة مصنع خيوط وألياف البوليستر وخط إنتاج الشعيرات الصوفية الذى سيتم تحويله للعمل بخامات محلية، وتمت مراجعة خطة بدء التشغيل واختبار المنتج والمواصفات المطلوبة للتصدير وكذلك السوق المحلية.    

وأكد أن إعادة تشغيل الشركة يأتي في إطار السياسة العامة للدولة لدعم الصناعة وتوطينها وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية بدلا من استيرادها، مع تصدير الفائض للأسواق الخارجية.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أهمية برنامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة موجها بالإسراع فى  الانتهاء من الخطة التسويقية، وضرورة أن تعتمد السياسة البيعية على التعاون مع شركاء الصناعة من القطاع الخاص وتوفير ما يلزمهم من منتجات الشركة واتاحة الفرصة أمامهم لاستغلال الطاقات الإضافية، مشيرا إلى ضرورة التكامل لتحقيق الهدف من هذه الاستثمارات الضخمة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الصناعة للشركات الخاصة.

جاء ذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها وزير قطاع الأعمال لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث وإدخال التكنولوجيات الجديدة وإعادة تشغيل المصانع وخطوط الإنتاج المتوقفة خاصة التي ليس لمنتجاتها بدائل في السوق المحلية.

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