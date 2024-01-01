إطلاق مبادرة صناع الدفا لتوزيع 50 الف بطانية على غير القادرين فى الجمهورية

اطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي وبحضور محافظ الفيوم وللعام الرابع على التوالى،مبادرة صناع الدفا تحت رعاية وبإشراف الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الإجتماعى وبالتعاون مع أكثر من 2000 جمعية أهلية صغيرة بهدف توزيع بطاطين الشتاء على الأسر غير القادرة فى النجوع والقرى والتجمعات البدوية والصحراوية والحدودية وبخاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى انحاء الجمهورية لدعم الاسر المستفيدة فى مواجهة الشتاء القارص بالتنسيق الكامل مع المحافظين.



وتم اطلاق المبادرة من امام ديوان عام محافظة الفيوم بحضور المحافظ الدكتور احمد الانصاري عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من قيادات مؤسسة صناع الخير وباصطفاف السيارات المحملة بالدفعة الاولى من بطاطين الشتاء

و أشاد محافظ الفيوم، بالدور الإيجابي الذي تقوم به صناع الخير للتنمية، في توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بشتى أنحاء المحافظة، ورفع العبء عن كاهلهم، معربًا عن شكره وتقديره لمسئولي المؤسسة، وجميع المشاركين في مبادرة "صناع الدفا"، على جهودهم في توفير البطاطين للأسر الأولى بالرعاية، لحمايتهم من برودة الشتاء، مشيرًا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها.



وأكد هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير أن المؤسسة ومن أجل دعم غير القادرين لمواجهة الإنخفاض الشديد في درجات الحرارة هذا العام، خاصة مع استمرار أزمة إنتشار فيروس كورونا بدأت في توزيع 50 ألف بطانية على غير القادرين في المحافظات المختلفة بأنحاء الجمهورية، موضحًا أن توزيع بطاطين الشتاء علي غير القادرين من خلال مبادرة «صناع الدفا» تعكس إستراتيجية المؤسسة فى تنفيذ منظومة خدمات إنسانية، تشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر إحتياجًا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، جنبًا إلى جنب مع إستهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة نوعية وتناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخل شهرى يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.



من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالجليل نائب المدير التنفيذي مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن توزيع بطاطين الشتاء من خلال مبادرة صناع الدفا سوف يتم عبر فريق عمل المؤسسة المنتشر فى المحافظات المختلفة وأن المرحلة الأولى من التوزيع تستهدف التوزيع بمحافظات اسوان والبحيرة والغربية والفيوم والأقصر بالتعاون مع المحافظين وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى بهذه المحافظات.



واوضح عبدالجليل ان التوزيع فى الفيوم سوف يشمل الاسر الاولى بالرعاية فى معظم قرى مراكز المحافظة ومنها الوابور، وعاشور، وفرحات، وقصر الباسل، ودفنو، بمركز إطسا، ومدينة أبشواي، وقرى شكشوك، واللواج، وعبود، بمركز أبشواي، وفي مركز طامية، قرى الفهمية، والمقاتلة، وعفيفي، وسرسنا، وفي مركز سنورس، منشاة طنطاوي، وجرفس، وداوود، وعزبة محمد جودة، وفي مركز يوسف الصديق، قرى الشيمي، وأباظة، وقوته، وقصر الجبالي.