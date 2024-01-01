حصاد الإنتاج الحربي.. تنفيذ 7 مشروعات حربية والمشاركة في معرض "إيدكس"

حققت وزارة الإنتاج الحربي على مدار عام 2023 العديد من الإنجازات الاستثنائية التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام ليس فقط في المجال العسكري ولكن في المجال المدني أيضًا، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية الأخيرة وتداعياتها على الأسعار ومعدلات النمو والتضخم وسلاسل الإمداد، وعكست هذه الإنجازات دور وزارة الإنتاج الحربي كمؤسسة صناعية متطورة تمثل ركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وتلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة وتلبية احتياجات وزارة الداخلية المصرية، وفي ذات الوقت كان لها دورها الوطني في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية.

كما حرصت الوزارة خلال هذا العام على رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعاملين بها سواء من كوادر العمالة الفنية أو عناصر الإدارة.

-الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات حربية

تم الانتهاء خلال عام 2023 من تنفيذ (7) مشروعات حربية وهي كالتالي: توريد وتركيب (2) فرن حث (6) طن لمسبك المحركات في شركة حلوان للمسبوكات، وتطوير خطوط إنتاج رش الهواء المضغوط في شركة أبي قير للصناعات الهندسية، ورفع كفاءة مصنع اليورويا فورمالدهيد في شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، وتطوير خطوط إنتاج الذخائر الثقيلة في شركة حلوان للصناعات الهندسية من خلال تدبير مكبس هيدروليكي (1000) طن لكبس الحلقة وتأهيل مكبس (250) طن رأسي، وتطوير وحدة إنتاج الصلب في شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية عبر رفع كفاءة ماكينة الصب المستمر، وتطوير معدات القطع للصلب المدرع في مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات بتدبير (4) ماكينات قطع بالليزر، كما تم تطوير خطوط إنتاج الأسلحة في شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة من خلال (8) ماكينات CNC بـ (5) محاور و(2) ماكينات متعددة المحاور بقطر 52 مم وماكينة خراطة CNC متعددة المحاور.

-الاشتراك في معارض التسليح الدولية

حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال عام 2023 على المشاركة في مختلف معارض التسليح الدولية مثل معرض IDEX بالإمارات ومعرض ADEX بكوريا الجنوبية للاطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية واستعراض وتسويق منتجات شركات الإنتاج الحربي بهذه المعارض لفتح أسواق للتصدير.

المشاركة في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية ”EDEX 2023”.. واستحداث منتجات عسكرية جديدة

من أبرز إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال عام 2023 المشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2023” والذي أقيم خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فعلى مدار أيام المعرض الأربعة شاركت وزارة الإنتاج الحربي بجناح يضم العديد من المنتجات المتميزة والفريدة.

وترجع أهمية المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إلى كونه الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر والقارة الأفريقية الذي يجمع العديد من كبريات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجالات الدفاع والتسليح ويمثل تجمعًا دوليًا لتبادل الرؤى والخبرات، وبدأ تنظيم المعرض منذ عام 2018 بناءً على رؤية القيادة السياسية بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا، وفي نسخته الثالثة بعام 2023 شهد معرض “EDEX” نشاطًا ملحوظًا للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي حيث حرص على استقبال العديد من الوفود وعقد العديد من اللقاءات وتفقد أجنحة عدد من الشركات المشاركة بالمعرض وكذلك توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بهدف التعاون المشترك وتبادل الخبرات، ففيما يتعلق باللقاءات التي تم عقدها مع الشركات والوفود الأجنبية؛ حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال فاعليات النسخة الثالثة من "EDEX 2023" على عقد العديد من اللقاءات مع السادة ممثلي الدول والشركات المشاركة بالمعرض لمناقشة أوجه التعاون المشترك، حيث تم عقد عدد (١٦) لقاء داخل جناح الوزارة بالمعرض مع ممثلي جهات وشركات أجنبية عالمية استقبل خلالها السيد الوزير كل من السادة (وزير الدفاع بدولة صربيا، رئيس قسم وكالة الصناعات الدفاعية بأوزباكستان، وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بدولة أرمينيا، وفد وزارة الدفاع التشيكية، نائب وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية "دابا" بكوريا الجنوبية، نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، رئيس شركة الصناعات الثقيلة الباكستانية "تكسلا"، المنسق العام لوزارة الدفاع ببنجلاديش، الرئيس التنفيذي لأنظمة الاتصالات والمعلومات بمجموعة تاليس العالمية، رئيس إدارة القوات الجوية اللوجستية الإيطالي، ممثلي شركة روس أوبورون الروسية، ممثلى شركة نورثروب جرومان الأمريكية، نائب رئيس شركة بريتا الإيطالية لأعمال الدفاع، ممثلي "TBS" و"SAMEL-90" البلغاريتين، نائب رئيس الوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية)، كما استقبل السيد الوزير عدد (5) وفود من الدول العربية الشقيقة داخل جناح الوزارة بالمعرض وكان على رأس هذه الوفود السادة: (محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة التصنيع العراقي، مدير الصناعات العسكرية بالجزائر، مدير عام البحوث والصناعات العسكرية بسلطنة عمان، وممثلين عن وزارة الدفاع البحرينية).

وتم خلال هذه اللقاءات سواء مع الجهات الأجنبية الصديقة أو العربية الشقيقة التأكيد على دور الوزارة الرئيسي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر بالإضافة إلى دورها في مجال التصنيع المدني عن طريق استغلال فائض الطاقات بشركاتها ووحداتها التابعة وذلك للمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي، وشهدت هذه اللقاءات التباحث حول موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وكان هناك توافق مشترك باللقاءات مع ممثلي الدول والشركات على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية إلى المنشآت التابعة للتعرف على الإمكانيات التصنيعية والفنية بها على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة.

كما حرص السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال أيام المعرض على الإطلاع على منتجات العديد من الشركات العالمية المشاركة بمعرض "EDEX 2023" حيث قام بتفقد أجنحة عدد (٢٦) شركة ودولة للتعرف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيات التصنيع الحديثة بها، حيث تم تفقد أجنحة الشركات الصينية (سيتك، كاتك، بولى تك، نورينكو، CGWIC)، إلى جانب تفقد أجنحة الشركات التركية (كانك، ASELSAN، OTOKAR، REPKON)، وتفقد الشركات الكورية الجنوبية (هانوا، بونجسان، ليج نيكس)، وزيارة جناح BERETTA الإيطالية، وDiehl Defence الألمانية، وجون كوكوريل البلجيكية، و KNDS وSafran الفرنسيتين، وكذا تفقد جناحيّ الشركتين البلغاريتين (TBS وSAMEL-90)، وشركة AMSTONE المصرية، وتم تفقد أجنحة كل من (إيدج الإماراتية، وشركة SAMI السعودية، ويوجو امبورت الصربية، وZEED العمانية) وجناحيّ دولتيّ (الهند وأرمينيا).

ومن ناحية أخرى شهد معرض "إيديكس ٢٠٢٣" قيام "الإنتاج الحربي" بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية واتفاقية تعاون مع شركة "فيكتور" الروسية وذلك في إطار الحرص على التعاون مع الشركات والمؤسسات الصديقة والشقيقة لتبادل الخبرات وتحقيق شراكات إستراتيجية ذات مردود إيجابي.

وضم جناح وزارة الإنتاج الحربي عدد من المنتجات العسكرية المتطورة بإجمالي (٥٩) منتج، تم عرض عدد (٥٣) منتج منها بجناح الوزارة الداخلي وعدد (٦) منتجات بجناح الوزارة الخارجي، ومن أبرز المنتجات التي تم المشاركة بها في "EDEX 2023" راجمة الصواريخ على مركبة مدرعة ذات جنزير "رعد ٢٠٠" وهو منتج يعرض لأول مرة وتم تصميمه وتصنيعه بعقول وأيدي مصرية داخل أحد مصانع الإنتاج الحربي وجاءت نتيجة تضافر جهود عدد (5) جهات تابعة من شركات ووحدات الإنتاج الحربي لتصميمها وتنفيذها، كما تم المشاركة بالمعرض بنسخة مطورة من المركبة المدرعة "سينا ٢٠٠" إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات النمطية لشركات الإنتاج الحربي من أهمها "الصلب المدرع " والذى يعد أساس صناعة المركبات المدرعة وتم إستخدامه في تدريع النسخة المحدّثة من "سينا 200" وتم توطين صناعته بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال إنتاج الصلب، كما تم عرض عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية النمطية التي تقوم شركات الإنتاج الحربي بتصنيعها وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع.