إصابة عامل في حريق التهم مخزن عبوات "سبراى" بأوسيم

نشبّ حريقًا هائلًا في مخزن عبوات "سبراي" بمنطقة أوسيم في الجيزة، اليوم الإثنين، ما أسفر عن إصابة عامل بحروق بأنحاء جسده، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

البداية، كانت بتلقي أجهزة الأمن إخطارًا من مستشفى أوسيم العام بوصول عامل مصاب بحروق، وبالانتقال والفحص تبين إصابته إثر اشتعال النيران في مخزن عبوات "سبراي".

وانتقلت الشرطة إلى مكان الحريق، وتبين أن المخزن قائم دون ترخيص وسبب اشتعال النيران ماس كهربائي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات إذ أمرت بانتداب المعمل الجنائي لإجراء المعاينات اللازمة والوقوف على سبب الحريق وتحديد بدايته ونهايته والأدوات المستخدمة في إحداثه.