انطلاق حملة تنمية الأسرة المصرية فى الباجور

بدأت، اليوم، حملة تنمية الأسرة المصرية، التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات؛ برئاسة الدكتور أحمد يحيى، وذلك في مجلس مدينة الباجور تحت عنوان "المرأة المصرية وسوق العمل".

حضر اللقاء الدكتور أحمد علام، نائب مدير جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية.

استهل اللقاء بشرح من وسام قنديل، إخصائية إعلام في المجمع، حول دور قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات والحملات التي أطلقها القطاع.

وأكد أحمد علام أن قضايا تمكين المرأة اقتصاديًا ومشاركتها في سوق العمل تعد من القضايا المهمة التي تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها لفهم أهميتها الملحة، ليس فقط على مستوى حياة المرأة، ولكن أيضًا على مستوى اقتصاديات الدول والعالم بشكل عام.

وأضاف أن هناك علاقة بين مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق العدالة والمساواة في هذا المجال وبين النهضة الاقتصادية للدولة، كما أشار إلى أهمية دعم المرأة وتوفير البيئة الآمنة والدعم لها وتعزيز قدراتها في إدارة المشاريع، ضمن خطة الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

كما أكد نائب مدير جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، أن تشجيع تواجد المرأة واستمرارها في سوق العمل يعتبر استراتيجية مستدامة لتمكينها اقتصاديًا، كما أن للمرأة دورا مهما في الإدارة المستدامة، وتم الإشراف على اللقاء من قبل شعبان سيد أحمد، مدير المجمع الإعلامي في شبين الكوم.