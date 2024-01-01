الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين في حادث سير على طريق بحيرة قارون بالفيوم

حادث سير
حادث سير

لقى شخصان مصرعهما، اليوم الإثنين، في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وأخرى ملاكى، على بطريق بحيرة قارون السياحى، بمحافظة الفيوم.

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6 مصابين في حادث تصادم سيارتين بالصف

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نقل بطريق بحيرة قارون السياحى، ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين أنه وقع عند ملف جزيرة البط، وجود جثتين لكلا من أسماء إبرام جمال جرجس 20 سنة ومكرم إميل أكرم 21 سنة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

بحيرة قارون محافظة الفيوم مستشفى سنورى المركزى سيارة ملاكي سيارة نقل

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