ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 بعد هزيمة أرسنال في الجولة 20

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة أرسنال اليوم والتي انتهت مساء اليوم بفوز فولهام بنتيجة هدفين مقابل هدف للأرسنال في الجولة العشرين حيث يتابع الجمهور تطور أداء فرقهم المفضلة والمنافسين، إذ يتأرجح مصير الفرق في كل جولة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

ترتيب فريق لعب فاز تعادل خسر الفارق فرق نقاط 1 ليفربول 19 12 6 1 19 23 42 2 أستون فيلا 20 13 3 4 18 16 42 3 مانشستر سيتي 19 12 4 3 19 24 40 4 آرسنال 20 12 4 4 18 17 40 5 توتنهام هوتسبير 20 12 3 5 18 13 39 6 وست هام يونايتد 19 10 3 6 19 3 33 7 مانشستر يونايتد 20 10 1 9 18 -5 31 8 برايتون 19 8 6 5 19 5 30 9 نيوكاسل يونايتد 19 9 2 8 19 12 29 10 تشيلسي 20 8 4 8 18 3 28 11 وولفرهامبتون 20 8 4 8 18 -1 28 12 بورنموث 19 7 4 8 19 -7 25 13 فولهام 20 7 3 10 18 -7 24 14 كريستال بالاس 20 5 6 9 18 -7 21 15 نوتينغهام فورست 20 5 5 10 18 -11 20 16 برينتفورد 19 5 4 10 19 -5 19 17 إيفرتون 20 8 2 10 18 -4 16 18 لوتون تاون 19 4 3 12 19 -14 15 19 بيرنلي 20 3 2 15 18 -21 11 20 شيفيلد يونايتد 20 2 3 15 18 -34 9

مباريات الجولة الـ 20

وانطلقت أمس مباريات الجولة 20 للدوري الإنجليزي الممتاز وتم استئناف المباريات اليوم ليتبقى غدا والذي ينطلق فيه مباراة ليفربول والذي يستضيف نظيره نيوكاسل يونايتد مباريات الجولة يوم الثلاثاء بلقاء وست هام وبرايتون.

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة ويتسابق مع فريق أستون فيلا على اعتلاء ترتيب الدوري الإنجليزي فيما يتبقى للريدز مباراة.