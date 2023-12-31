الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرتيتا يتحدث عن هزيمة فريقه أمام فولهام فى الدورى الإنجليزى

ميكيل أرتيتا
ميكيل أرتيتا

وصف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للأرسنال، هزيمة فريقه أمام فولهام في الدوري الإنجليزي، بأسوأ أداء للفريق هذا الموسم.

وخسر فريق أرسنال أمام مضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "إنه يوم مؤلم وحزين، هذا كل ما سأقوله".

 أضاف: "كان لدينا الفرصة لتصدر الترتيب بعد 20 مباراة بالاستمرارية التي أظهرناها، لم نتعامل بشكل جيد  لتحقيق الفوز في تلك المباراة".

 وتابع أرتيتا “خسرنا مباراة منذ ثلاثة أيام وكنا نستحق الفوز، اليوم كانت القصة مختلفة تماما، كان أسوأ أداء لنا هذا الموسم”.

وتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي قبل 5 جولات، بفارق ست نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي لكن الفريقين أصبحا الآن متساويان في النقاط، مع العلم بأن فريق المدرب بيب جوارديولا يتبقى له مباراة مؤجلة.

وتراجع فريق أرسنال للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة.

ميكيل أرتيتا ارسنال فولهام الدورى الانجليزى أرتيتا

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