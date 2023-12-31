مشروع "بنت الملك".. البابا تواضروس يكشف عن مبادرات الكنيسة لخدمة المحتاجين (فيديو)

تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن مفهوم الستر الذي يمثل القيمة العظمى التي يمنحها الله للإنسان، مؤكدا أن الله يستر على البشر بمحبته كل يوم بحلول الليل، وأن من لا يقدر هذه النعمة لا يستحق الحياة.

وأشاد البابا تواضروس، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، بالمبادرات الحكومية التي تهدف إلى رعاية الفقراء والمحتاجين والمهمشين والمنسيين في المجتمع، مثل برنامج "تكافل وكرامة" ومشروع "حياة كريمة"، اللذين شملا عددا كبيرا من المواطنين، ورفعا من مستوى حياتهم، خصوصا في المناطق الريفية.

وكشف، عن قانون الكنيسة الذي ينظم توزيع دخلها على ثلاثة أقسام: الأول لخدمة المحتاجين، والثاني لخدمة الكنيسة والتعليم فيها، والثالث للتعمير والبناء والصيانة، وأضاف أن الكنيسة أنشأت منظومة لخدمة المحتاجين بالاستعانة بالرقم القومي للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وتطرق إلى مشروع "بنت الملك" الذي يستهدف الفتيات في الريف اللاتي تعاني من ضعف القدرات المادية لأسرهن، ويهدف إلى فتح دفتر توفير لكل فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، لمساعدتها عند الزواج، وأوضح أن هذا المشروع حقق نجاحا كبيرا، وحضرت وزيرة التضامن افتتاح دفاتر التوفير في بنك ناصر. وأشار إلى أن الكنيسة تهتم أيضا بالمشروعات الصغيرة في المنازل.