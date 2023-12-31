ببلالين وشجرة كريسماس.. أهالي الوادي الجديد يحتفلون بأعياد الميلاد

احتفل أهالي الوادي الجديد بأعياد رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد بالخروج إلى الحدائق والمنتزهات العامة.

وشهدت المحافظة احتفالات بعيد رأس السنة وسط أجواء من البهجة والسرور رغم برودة الطقس، حيث وتوافد الأهالى على الكافيهات والأندية الاجتماعية والمنتزهات التى زينت جدرانها بمجسمات بابا نويل وتوزيع البلالين على الحاضرين وبثت الأغانى الشعبية المبهجة وذلك الاحتفال بعيد الكريسماس.

وحرص الأطفال على التقاط الصور التذكارية مع مجسمات بابا نويل وشراء الهدايا أعياد الميلاد التي تعد في متناول الجميع هذا العام، كما حرصت عدد كبير من المحلات والكافتيريات على تزيين واجهتها بزينة عيد الميلاد وخاصة بابا نويل، إضافة إلى محلات بيع هدايا الكريسماس.

وفي 5 سعادة أحد أماكن التنزهات بمركز الداخلة تم تزيين المكان بالإضاءة المبهجة وهدايا الكريسماس وبابا نويل وشجر عيد الميلاد وحرص زائرو المكان في التقاط الصور التذكارية معها وسط بهجة من الجميع.

كما شهد "الحارة " أحد الأماكن الترفيهية الموجودة بمركز شباب الداخلة أجواء احتفالية كبيرة، وتواجد مئات من المواطنين لالتقاط الصور التذكارية مع شجرة الكريسماس ومجسم بابا نويل وشراء الاطعمة الساخنه والفيشار من العربات المتنقلة لإستكمال ليلة الإحتفال

واتخذت محافظة الوادي الجديد حزمة من الإجراءات تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد، حيث أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد توجيهاته إلى الأجهزة التنفيذية بالتواجد بالشارع ورفع درجة الاستعداد نظرًا لاقبال المواطنيين على الاحتفال برأس السنة بالمتنزهات والحدائق والمساحات، مشددًا على ظهور المحافظة في أبهى صورة لها.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة لاستقبال أعياد رأس السنة وكثف رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والمراكز والقرى خاصة في محيط الكنائس تزامنًا مع عيد رأس السنة وعيد الميلاد، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين احتفال المواطنين.