مهاجم الأفريقى التونسى يدخل دائرة اهتمامات الزمالك

أفادت تقارير صحفية تونسية وجود اهتمام من جانب نادي الزمالك للحصول على خدمات الجزائري الطيب المزياني، مهاجم الأفريقي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

ويسعى الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد في الوقت الراهن من أجل إبرام التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق في بطولة الدوري والكونفيدرالية والعودة للمنافسة على الألقاب مجددًا.

ووفقًا لموقع "Foot 24" التونسي، فإن مهاجم الأفريقي التونسي تلقى اتصالات من بعض وكلاء اللاعبين الذين أكدوا رغبة نادي الزمالك في الحصول على توقيعه وذلك في حال رفع إيقاف القيد لدى القلعة البيضاء في يناير.

وأكد الموقع التونسي أن نادي مولودية الجزائر ينافس الزمالك على ضم الطيب المزياني وقدم عرضًا مغريًا لمهاجم الفريق التونسي تبلغ قيمته 700 ألف دولار في الموسم الواحد.

ولعب المزياني 10 مباريات مع الأفريقي منذ انضمامه في الميركاتو الصيفي، سجل خلالها 3 أهداف.

ويستعد الزمالك لخوض معسكرين وديين في الإمارات، حيث سيقام المعسكر الأول في الفترة من 18 وحتى 12 يناير بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري، والثاني من الفترة 26 إلي 28 يناير، مع أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

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مواعيد مباريات نادي الزمالك المقبلة

يستهل الفارس الأبيض فترة توقف مسابقة دوري نايل خلال الفترة من 13 يناير المقبل 2024 وحتى 11 فبراير من العام ذاته، بالمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل، بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

الزمالك يبدأ مشواره في بطولة أبوظبي الودية، بمواجهة الوحدة الإماراتي، يوم 20 يناير المقبل 2024.

وفي يوم 24 من الشهر ذاته، تقام مباراة المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية من البطولة.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير أيضًا، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

أما على المستوى الرسمي ومسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، سيواجه الزمالك نظيره فاركو يوم 15 فبراير المقبل في الجولة الحادية عشرة، ثم الإسماعيلي في قمة ولاد العم يوم 19 من الشهر ذاته، في الجولة الثانية عشرة.