الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة محليا وقاريا عقب نهاية "كان 2023"

الزمالك
الزمالك

أصبح البحث عن مواعيد مباريات نادي الزمالك المقبلة، خاصة في ظل توقف مسابقة دوري نايل، المرحلة القادمة، استعدادا لانطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية، والتي يشارك فيها المنتخب الوطني الأول "كوت ديفوار 2023"، هو المسيطر الأول والأخير على كافة محركات جوجل مؤخرا.

مواعيد مباريات نادي الزمالك المقبلة

يستهل الفارس الأبيض، فترة توقف مسابقة دوري نايل خلال الفترة من 13 يناير المقبل 2024 وحتى 11 فبراير من العام ذاته، بالمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل، بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

الزمالك يبدأ مشواره في بطولة أبوظبي الودية، بمواجهة الوحدة الإماراتي، يوم 20 يناير المقبل 2024.

وفي يوم 24 من الشهر ذاته، تقام مباراة المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية من البطولة.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير أيضا، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

أما على المستوى الرسمي ومسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، سيواجه الزمالك نظيره فاركو يوم 15 فبراير المقبل في الجولة الحادية عشر، ثم الإسماعيلي في قمة ولآد العم يوم 19 من الشهر ذاته، في الجولة الثانية عشر.

الزمالك يطمئن على مصطفى شلبي قبل مشاركته في المباريات

موقف الزمالك بجدول دوري نايل 

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري نايل، بعدما خاض 8 مباريات فقط، حصد خلالها 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات ومثلها هزيمة، وتعادلين.

بينما لا يزال يمتلك الفارس الأبيض 3 مباريات مؤجلة، أمام كلا من الاتحاد السكندري في الجولة الثامنة، ودربي القمة أمام غريمه التقليدي الأهلي في الجولة العاشرة، وسيراميكا كليوباترا في الجولة الحادية عشر.

موقف الزمالك بمجموعات كأس الكونفيدرالية

ويتريع الفارس الأبيض على قمة المجموعة الثانية، بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، برصيد 10 نقاط، ضمن به التأهل رسميا إلى دور الثمانية من المسابقة القارية، عقب الفوز على أبوسليم الليبي بهدف نظيف وسوار الغيني 4/0، وساجرادا الأنجولي 1/0، ثم التعادل السلبي مع الفريق ذاته.

موعد نهائي كأس مصر نسخة (2022/2023) بين الأهلي والزمالك

وتجدر الإشارة إلى أن عامر حسين، رئيس لجة المسابقات باتحاد الكرة، أعلن أمس السبت، إقامة المباراة المؤجلة من نهائي كأس مصر نسخة (2022/2023) الماضية، بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، يوم 13 مارس المقبل 2024.

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