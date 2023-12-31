"الصحة العالمية": مجمع ناصر الطبى واحد من مستشفيين رئيسيين فقط يعملان فى جنوب غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس، اليوم الأحد، إن ممثلين عن منظمة الصحة العالمية زاروا مجمع ناصر الطبي في خان يونس يوم الأحد لتقييم احتياجات المنشأة الصحية المكتظة.

وأضاف تيدروس، في تغريدة له يوم الأحد، أن مجمع ناصر الطبي هو واحد من مستشفيين رئيسيين فقط يعملان في جنوب غزة قادران على تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى الآخرين.

تدمير نظام الرعايا الصحيفة في قطاع غزة



منذ 7 أكتوبر الماضي، أفادت منظمات حقوقية، بما فيها هيومن رايتس ووتش، أن "هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة، وغير القانونية على ما يبدو، على المرافق الطبية والموظفين ووسائل النقل الطبية تؤدي إلى مزيد من تدمير نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة، ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب".

وانضمت كوري بوش، السيناتور الديمقراطي الأمريكي الذي يمثل ولاية ميسوري، إلى حفنة من الديمقراطيين في انتقاد إدارة جو بايدن لتجاوزها مراجعة الكونجرس في نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، غردت بوش قائلًا: "لا يمكن للبيت الأبيض أن يفعل الأمرين في الاتجاهين: دعوة الحكومة الاحتلال الاسرائيلي إلى احترام القانون الدولي وتجاوز الكونجرس لإرسال أسلحة تؤدي إلى انتهاكات القانون الدولي.

وتأتي تصريحات بوش في الوقت الذي قتلت فيه الغارات الإسرائيلية أكثر من 21600 فلسطيني في أنحاء غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

كما أدان تيم كين، السيناتور الديمقراطي الذي يمثل ولاية فرجينيا، يوم السبت، إدارة بايدن لتجاوز الكونجرس في نقلها الذخائر الأمريكية إلى إسرائيل، قائلا: “إن تجاوز الكونجرس دون داع يعني إبقاء الشعب الأمريكي في الظلام”.