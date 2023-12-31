الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة العالمية": مجمع ناصر الطبى واحد من مستشفيين رئيسيين فقط يعملان فى جنوب غزة

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس، اليوم الأحد، إن ممثلين عن منظمة الصحة العالمية زاروا مجمع ناصر الطبي في خان يونس يوم الأحد لتقييم احتياجات المنشأة الصحية المكتظة.

وأضاف تيدروس، في تغريدة له يوم الأحد، أن مجمع ناصر الطبي هو واحد من مستشفيين رئيسيين فقط يعملان في جنوب غزة قادران على تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى الآخرين.

تدمير نظام الرعايا الصحيفة في قطاع غزة 

 

txt

السفير الفلسطيني لدى بريطانيا: العالم يريد مناقشة ما يحدث للعدوان الإسرائيلي على غزة


منذ 7 أكتوبر الماضي، أفادت منظمات حقوقية، بما فيها هيومن رايتس ووتش، أن "هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة، وغير القانونية على ما يبدو، على المرافق الطبية والموظفين ووسائل النقل الطبية تؤدي إلى مزيد من تدمير نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة، ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب".

وانضمت كوري بوش، السيناتور الديمقراطي الأمريكي الذي يمثل ولاية ميسوري، إلى حفنة من الديمقراطيين في انتقاد إدارة جو بايدن لتجاوزها مراجعة الكونجرس في نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، غردت بوش قائلًا: "لا يمكن للبيت الأبيض أن يفعل الأمرين في الاتجاهين: دعوة الحكومة الاحتلال الاسرائيلي إلى احترام القانون الدولي وتجاوز الكونجرس لإرسال أسلحة تؤدي إلى انتهاكات القانون الدولي. 

وتأتي تصريحات بوش في الوقت الذي قتلت فيه الغارات الإسرائيلية أكثر من 21600 فلسطيني في أنحاء غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

كما أدان تيم كين، السيناتور الديمقراطي الذي يمثل ولاية فرجينيا، يوم السبت، إدارة بايدن لتجاوز الكونجرس في نقلها الذخائر الأمريكية إلى إسرائيل، قائلا: “إن تجاوز الكونجرس دون داع يعني إبقاء الشعب الأمريكي في الظلام”.

أداء منظمة الصحة العالمية غزة فلسطين مجمع ناصر الطبي

الأكثر قراءة

الأهلى يعلن صفقة عمر كمال خلال ساعات وديانج يبلغ زملاءه بالرحيل عن الفريق

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

رسميًا.. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

ما بعد «إعلان السلع الاستراتيجية».. الدولة على الأرض لحصار ارتفاع الأسعار ودعم المواطن

أمام والدها.. دجال يمارس الرذيلة مع فتاة إرضاءً للجن في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة