الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفير الفلسطيني لدى بريطانيا: العالم يريد مناقشة ما يحدث للعدوان الإسرائيلي على غزة

حسام زملط
حسام زملط

قال سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة، اليوم الأحد، إن “العالم يريد مناقشة ”ما يحدث  للعدوان الإسرائيلي على غزة، لكنه اليوم الذي نحتاج فيه إلى الفهم. 

 وفي مقابلة جديدة مع شبكة سي إن إن، قال حسام زملط: “الجميع الآن يريد منا أن نناقش الأمر اليوم السابق لـ 7 أكتوبر، والاستعمار، والعنصرية، والتفوق، وجرائم القتل في جميع أنحاء الضفة الغربية، والاستفزازات في القدس، واعتقال أطفالنا دون محاكمة، ودون تهمة، ودون الوصول إلى والديهم أو محاميهم، هذا ما نحتاجه للنقاش”.

وأضاف: “يجب مناقشة القمع والقمع المستمرين على مدى عقود لأمة بأكملها، والحرمان، والحرمان الأساسي من الحقوق الأساسية”.

وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قد أصدر بيانا قبيل العام الجديد أدان فيه “تمادي آلة الحرب الإسرائيلية في حرب الإبادة الجماعية”.

وكتب المالكي في تصريح على موقع X: "نستقبل العام الجديد والذكرى الـ59 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، وجراح شعبنا تنزف بسبب تمادي آلة الحرب الإسرائيلية في حرب الإبادة والدمار والتهجير... المجاعة وانتشار الأوبئة، فالاجتياحات والاعتقالات والتعذيب، كلها جرائم تطهير عرقي تهيمن على الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين.

وتابع: “نجدد مطلبنا في بداية هذا العام بالوقف الفوري لإطلاق النار، ونأمل ونعمل أن يكون العام الجديد هو العام الذي يحصل فيه الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في العودة وتقرير المصير وتجسيد حلمه”، مشيرا إلى أن الدولة الفلسطينية على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يعم الأمن والسلام المنطقة والعالم.

 

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