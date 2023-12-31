الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أسامة الأزهرى ينعى يوسف سلامة إمام وخطيب المسجد الأقصى السابق

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري

نعى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، الشيخ المرابط الشهيد يوسف سلامة وزير الأوقاف وخطيب المسجد الأقصى السابق، الذي استشهد نتيجة غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

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وقال الأزهري في بيان له  «أنعي بخالص الحزن والأسى فضيلة الشيخ المرابط الشهيد يوسف سلامة إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يرحم الفقيد ويتغمده بواسع رحمته ورضوانه
وأن يسكنه فسيح جناته».


وأكد، أن إسرائيل فُضحت أمام العالم أجمع، مشيرًا إلى أن ما يشهده قطاع غزة من أوضاع مأساوية يمثل أكبر منعطف في تاريخ القضية الفلسطينية منذ عام 1948.


ولفت إلى أنه مع استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة من قتل وإرهاب ووحشية وسفك للدماء وقصف للمستشفيات، تيقن للجميع مدى إجرام هذا الكيان الصهيوني الغاشم.

 

جدير بالذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نعي بخالص الحزن والأسى فضيلة الشيخ المرابط الشهيد يوسف سلامة، إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، سائلًا الله (عز وجل) أن يتقبله في الشهداء وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

 

الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية الشهيد يوسف سلامة خطيب المسجد الأقصى

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