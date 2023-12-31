"الأعلى للثقافة" يحتفل بمناسبة صدور العدد الـ 400 من مجلة "الثقافة الجديدة".. الخميس

يقيم فعاليات منتدى الثقافة والإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية ندوة بمناسبة صدور العدد ٤٠٠ من مجلة "الثقافة الجديدة"، وكذلك طبع العدد الأول من المجلة الصادر فى أبريل ١٩٧٠ الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، يوم الخميس ٤ يناير فى تمام السادسة مساءً بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويخُصص العدد الجديد من مجلة الثقافة الجديدة للاحتفال بمسيرة المجلة عبر الـ 400 عدد، منذ صدورها في أبريل 1970، برئاسة مجلس إدارة الكاتب الكبير سعد الدين وهبة.

اختصت بمناسبة العدد 400، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، المجلة بمقال افتتاحي بعنوان: «تحية واجبة لكتيبة الثقافة الجديدة عبر تاريخها»، ومما جاء في المقال: «بلا شك أن مجلة «الثقافة الجديدة» أثبتت عبر تاريخها الطويل، وصمودها فى وجه التوقفات المتكررة التى حدثت لها، لتعود بعد كل توقف.. قوية، لتستمر لما يزيد على نصف قرن من الزمان –بتوقفات محدودة– لتصدر فى موعدها؛ الأول من كل شهر، لتثبت أن الواقع الثقافى يحتاج إليها، وأن جمهورها العريض فى مختلف أنحاء المحروسة وأيضًا خارجها، لا يتنازل عنها، وفى ذات الوقت يعكس هذا الانتظام وعى القائمين عليها، بأهمية الدور الذى تقوم به، باعتبارها أداة من أدوات وعينا الوطنى بأهمية الثقافة فى حياتنا».

وكتب رئيس التحرير، طارق الطاهر، افتتاحية العدد بعنوان: «رحلة البحث عن العدد الأول»، ساردًا تفاصيل العثور على هذا العدد الذي لم تره أجيال كثيرة، ذاكرًا أن هذا العدد «ييسر لنا وللباحثين عن التوثيق، مادة دسمة؛ إذ يستطيع أن يتتبع محطات هذه المجلة العريقة والفاعلة عبر تاريخها في حياتنا الثقافية».

وفي هذا العدد: كتب شعبان يوسف مقالًا بعنوان: «عدد تاريخي من مجلة الثقافة الجديدة»، متوقفًا عند أهم الملاح التي تميز العدد الأول من المجلة، وكيف ولدت عفية وناضجة، وكتب أحمد عبد الرازق أبو العلا «مائة وثلاثون عددًا وضعتني في قلب الحياة الثقافية محتفيًا بإبداعات جيل الثمانينيات»، مسلطًا الضوء على فترة عمله في هيئة تحرير المجلة، وأطوار إصدارها.

مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونائبا رئيس التحرير الصحفيتان إسراء النمر وعائشة المراغي، مدير التحرير التنفيذي الناقد مصطفى القزاز، الإخراج الفني عمرو محمد، ورئيس التحرير طارق الطاهر.