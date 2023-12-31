افتتاح فعاليات حملة "أسرتك ثروتك" بالوادي الجديد

بدأ مركز اعلام الداخلة بالوادي الجديد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات أولى فعاليات الحملة الإعلامية لتنمية الأسرة المصرية التي أطلقها قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برعاية وتوجيه رئيس قطاع الاعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى، تحت شعار "أسرتك ثروتك"، التي تهدف الى تحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي المنشود من خلال التوعية والتثقيف بقضايا السكان والتنمية.

جاءت نقطة انطلاق الحملة من خلال تنظيم مؤتمر موسع تحت عنوان " الاستثمار في الثروة البشرية وإعداد الأجيال المقبلة لوظائف المستقبل "، حاضر فيه د.محمد كامل وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، والدكتور محمد نصر كبك الاستاذ بمعهد البحوث والإرشاد بالوزارة، وحشد من القيادات التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد، وعدد من طلاب المدارس.

وامتد المؤتمر عبر حوار موسع بين القيادات التنفيذية والاستشارية الموجودة والحضور لاسيما طلاب المدارس، ليتناول العديد من القضايا وأبرزها أهمية الاستثمار في العنصر البشري والجهود التي تبذلها القيادة السياسية والأجهزة الحكومية لتدريب وإعداد القوة البشرية لمواجهة التحديات المقبلة، وكيفية تأهيل الطلاب أنفسهم لوظائف المستقبل حتى يصبحوا عناصر متميزة تتمكن من تلبية متطلبات سوق العمل والمنافسة بكفاءة في أسواق العمل محليا وإقليميا وعالميا.

تناول النقاش، الذي تواصل طوال وقت المؤتمر، المبادرات والإمكانات التي تتيحها الدولة لتدريب وتأهيل الطلاب والأجيال الجديدة من أجل بناء مهاراتهم وتنمية قدراتهم بالإضافة لما يتم دراسته في الجامعات لاسيما في المجالات التكنولوجية التي تعد قاطرة التنمية الاقتصادية.

وأجمع المشاركون في المؤتمر على أن الاستثمار في العنصر البشري من أهم الأولويات حاليا للدولة كونه أساس التنمية، وأن تنمية وتأهيل العنصر البشري مقوما أساسيا للاستمرار في عملية التطوير التي انطلقت وضمانة أساسية لاستمرارها ونجاحها وخوض غمار المنافسة على مستوى الأسواق العالمية.

تناول المؤتمر عدة محاور أبرزها أهمية ومفهوم الاستثمار في العنصر البشري، مفهوم التنمية المستدامة، الجهات المناط بها تأهيل وتدريب العنصر البشري، دور المؤسسات التعليمية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة في تنمية قدرات العنصر البشري، المطلوب من الأجيال المقبلة للاستعداد لوظائف المستقبل، رؤية مصر ٢٠٣٠ في جانب بناء الانسان والاستثمار في العنصر البشري، ثم الاستثمار في رأس المال البشري ودوره في تحسين مستوى الاقتصاد.

وأبدى الطلاب والشباب من حضور المؤتمر، إهتماما كبيرا بما قدم خلال المؤتمر من توجيهات ونصائح حول كيفية إعداد الأجيال المقبلة ليصبحوا خريجين متميزين لمواكبة إحتياجات وظائف المستقبل.