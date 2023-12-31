البورصة تنهى آخر تعاملات العام بمكاسب 20.5 مليار جنيه.. وصعود جماعى للمؤشرات

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، آخر معاملات العام المنقضي 2023 اليوم الأحد، على صعود جماعي، بدعم من استمرار عمليات الشراء الواضحة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية وبعض المتعاملين الأفراد المصريين والأجانب على أسهم منتقاة بالسوق، تلك التي قابلتها عمليات بيع من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد العرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أكثر من 20 مليار جنيه، محققا 20.5 مليار جنيه مكاسب سوقية، ليغلق تعاملات العام عند مستوى تريليون و719.6 مليار جنيه، مقابل تريليون و699.1 مليار جنيه بختام معاملات الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت لدى مستهل أول تعاملات الأسبوع وآخر معاملات العام المنقضي 2023، بدعم من عمليات شراء قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمتعاملين الأفراد المصريين والعرب على أسهما منتقاة بالسوق، تلك التي قابلتها عمليات بيع موسعة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 82. 0%، بما يعادل 202.8 نقطة، ليغلق تعاملات 2023 عند مستوى 24894.26 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 34. 0%، بما يعادل 18.83 نقطة، ليغلق عند مستوى 5481.81 نقطة، ما أسهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي قفز بنسبة بلغت 34. 0 %، بما يعادل 26.35 نقطة، لينهي تعاملات العام الماضي عند مستوى 7880.35 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 2.85 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على أكثر من مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 118.3 ألف صفقة شراء وبيع.