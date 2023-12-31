الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تنهى آخر تعاملات العام بمكاسب 20.5 مليار جنيه.. وصعود جماعى للمؤشرات

البورصة
البورصة

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، آخر معاملات العام المنقضي 2023 اليوم الأحد، على صعود جماعي، بدعم من استمرار عمليات الشراء الواضحة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية وبعض المتعاملين الأفراد المصريين والأجانب على أسهم منتقاة بالسوق، تلك التي قابلتها عمليات بيع من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد العرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أكثر من 20 مليار جنيه، محققا 20.5 مليار جنيه مكاسب سوقية، ليغلق تعاملات العام عند مستوى تريليون و719.6 مليار جنيه، مقابل تريليون و699.1 مليار جنيه بختام معاملات الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت لدى مستهل أول تعاملات الأسبوع وآخر معاملات العام المنقضي 2023، بدعم من عمليات شراء قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمتعاملين الأفراد المصريين والعرب على أسهما منتقاة بالسوق، تلك التي قابلتها عمليات بيع موسعة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 82. 0%، بما يعادل 202.8 نقطة، ليغلق تعاملات 2023 عند مستوى 24894.26 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 34. 0%، بما يعادل 18.83 نقطة، ليغلق عند مستوى 5481.81 نقطة، ما أسهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي قفز بنسبة بلغت 34. 0 %، بما يعادل 26.35 نقطة، لينهي تعاملات العام الماضي عند مستوى 7880.35 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 2.85 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على أكثر من مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 118.3 ألف صفقة شراء وبيع.

اخر معاملات العام صعود جماعي المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار المصرية راس المال السوقي البورصة المصرية المؤشرالرئيسي

مواد متعلقة

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل آخر تعاملات العام المنقضى 2023

بعد إلغاء عمليات "موبكو".. البورصة تخسر 87 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

البنك المركزى: نمو المعروض النقدى 20% فى نوفمبر على أساس سنوى

خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب احتفالا بليلة رأس السنة 2024

علامات تحذيرية من خطر الإصابه بمرض سرطان الكبد.. اعرفها

تقييد 11 كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ6 أكتوبر

أنقذها من المعاكسة وخطفها لنفسه.. السجن 6 سنوات لسائق اغتصب فتاة بالبساتين

عبدالله حمدوك يلتقى قائد "الدعم السريع" فى إثيوبيا لبحث إنهاء حرب السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة