حصاد "التجارة والصناعة" في مجال الاعتماد ومطابقة المواصفات

على مدار العام حققت وزارة التجارة والصناعة العديد من الإنجازات وذلك لتحسين حياة المواطنين وتوفير سبل الراحة والرفاهية، ونستعرض في الأسطر التالية، أبرز هذه الإنجازات في مجال الاعتماد ومطابقة المواصفات



• الانتهاء من اعتماد 120 جهة تقييم مطابقة جديدة بإجمالي 684 جهة تقييم مطابقة.

• تجديد اعتماد 140 معمل في الجامعات المصرية وعدد من الجهات الحكومية والمراكز البحثية بوزارة الصحة والسكان.

• استمرار الاعتراف الدولي من منظمتي الاعتماد العالميتين ILAC/IAF وتمديد مجال الاعتماد ليشمل أنشطة اعتماد جديدة معترف بها دوليًا حتى عام 2025.

• استمرار الاعتراف الإقليمي والقاري من المنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد وتمديد مجال الاعتماد ليشمل أنشطة اعتماد جديدة معترف بها اقليميًا.

• تنفيذ عدد من الدورات التدريبية الإقليمية بتكليف من منظمات دولية وإقليمية مثل المنظمة الأفريقية للاعتماد.

• الاشتراك في تقييم عدد من جهات الاعتماد النظيرة في إطار أنشطة الجهاز العربي للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد.

• الاشتراك في أعمال تجهيز المنتدى الدولي لأجهزة اعتماد الحلال IFHAB.

• الانتهاء من مشروع مذكرة تفاهم شاملة لقبول السلع والخدمات والمنتجات بين مصر وجنوب افريقيا في الاعتماد والمواصفات والمترولوجيا.

• إنشاء إدارة اعتماد جديدة في مجال المصادقة والتحقق وذلك تمهيدًا لتدشين مصر لأول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

• حصول معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم على شهادات نظام إدارة الجودة من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك).

مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

• تخريج 14 ألف طالب بدبلوم التلمذة الصناعية للعام التدريبي 2022/2023 بنسبة نجاح 89.7%.

• تنفيذ 89 دورة تدريبية لعدد 496 دارس من خارج المصلحة يمثلون 22 شركة.

• توقيع عدد من برتوكولات التعاون مع جهات حكومية وقطاع خاص بهدف تنفيذ دورات تدريبية قصيرة وتبادل الخبرات والمهارات.

• استحداث 17 مهنة جديدة وتطوير 25 مهنة حالية، وتم تطوير بعض المهن بنظام الجدارات

• تأهيل 7 مراكز تدريب مهني تابعة للمصلحة.

• مشاركة المصلحة بمسابقة المهارات الوطنية 2023 وحصول طلاب المصلحة على المركز الأول والثاني في مجال الميكاترونكس والمركز الأول في مجال الميكانيكا الصناعية، والمركز الثالث في مسابقة حلول برمجيات تكنولوجيا المعلومات للأعمال، تمهيدًا للمشاركة في مسابقة المهارات العالمية 2024 بمدينة ليون بفرنسا.

• تنفيذ دورات تدريبية لعدد 1000 متدرب كمبادرة لتأهيل الشباب للمساهمة في تعزيز فرص توظيفهم بالقطاع الخاص.

مصلحة الرقابة الصناعية

• إجراء 13273 حملة تفتيشية على جودة المنتجات ومراكز الخدمة والصيانة والمراجل البخارية والآلات الحرارية، ومتابعة مستلزمات الإنتاج.

• إجراء 638 حملة رقابية متنوعة على 1853 مصنع وشركة ومركز خدمة للتأكد من جودة المنتجات.

• إعداد 2838 دراسة شملت 2705 دراسة سماح مؤقت ودروباك و59 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و51 دراسة لمصلحة الضرائب و23 دراسة استخدام حصص الكحول.

• إصدار 3540 ترخيص وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية.

• اعتماد وتجديد 778 مركز خدمة وصيانة (خدمة ما بعد البيع) وإصدار 75 إذن تسجيل مطابع تعمل في مواد التغليف والتعبئة.

• إصدار 17 ترخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية.

• تقديم 11515 استشارة لإدارات المرور وجهات مختلفة.

• إصدار 19542 موافقة مسبقة للسيارات.

• إدراج 1230 مصنع حديث بقاعدة البيانات

• حل 581 شكوى.