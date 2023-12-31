الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى تخطيط: مصر تغير وجهها بطفرة غير مسبوقة فى مشروعات الإسكان

الدكتور سعيد حسانين
الدكتور سعيد حسانين

كشف الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، عن أن إنشاء المدن الجديدة التي يقدر عددها بـ40 مدينة كان مهمًا، وعدم بناء مدن وعدم التوسع العمراني خلال المراحل الماضية أدى إلى البناء على المناطق الزراعية وإنشاء مناطق عشوائية وغير آمنة.

وأضاف حسانين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يجب التدخل للحفاظ على الأراضي الزراعية وتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري عبر مدن بها مظاهر جودة حياة جيدة.

وأضاف استشاري التخطيط أن بناء المدن الجديدة فكرة قديمة في الأساس من السبعينيات، ولكن لم تتطور لتكون مدينة كبيرة إلا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن تلك المدن التي بنيت في الأعوام الماضية حتى 2006 كان بها مشاكل كبيرة في الإسكان وعوامل الانتقال، الرجوع والخدمات.

استشارى تخطيط يكشف أهمية بناء المدن الجديدة

وأكد "حسانين" أن الحكومة قامت بتطوير طرق الانتقال والمواصلات للعمال والمقيمين في تلك المدن الجديدة لكي تناسب هذه المدن ظروف العمال، كما تم مراعاة التطورات التكنولوجية في بناء تلك المدن الجديدة.

الدكتور سعيد حسانين المدن الجديدة التوسع العمراني ي التخطيط العمراني والمواصلات

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