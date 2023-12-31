عامل يقتل صديقه لتعثره فى سداد ديونه فى دمياط

أقدم عامل على قتل صديقه بسبب تعثره فى سداد ديونه فى دمياط، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

تلقى مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط اخطارا من أحد المستشفيات باستقبالها (عامل، مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح نافذ وتوفـى عقب وصوله أثناء إسعافه.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين (المجنى عليه) و(عامل) تعدى خلالها الأخير عليه بسكين مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته وذلك لخلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط من ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.