إعلان على الفيس بوك يقود لضبط مروج منشطات محظور تداولها بالأسواق في الإسكندرية

تمكنت مباحث الآداب من ضبط كمية من عبوات المنشطات المحظور تداولها بحوزة أحد الأشخاص بقصد الترويج والإتجار بالإسكندرية عقب إعلان على الفيس بوك يروج لنشاطه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم القائم عليها بالترويج لبيع الأدوية والمنشطات المحظور تداولها "مجهولة المصدر" مقابل مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنشية بمديرية أمن الإسكندرية، وبحوزته كمية كبيرة من عبوات المنشطات التى يتم ترويجها.

وبمواجهته أقر بقيامه بالاتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها والترويج لها مقابل مبالغ مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.