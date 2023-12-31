الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على تاجر وزوجته استوليا على 15 مليون جنيه من المواطنين بالفيوم

متهم
متهم

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على تاجر وزوجته؛ لقيامهما بالاستيلاء على 15 مليون جنيه من عدد من المواطنين بالفيوم، بدعوى توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية.

تلقى مركز شرطة إبشواي، بمديرية أمن الفيوم، بلاغا من 8 أشخاص بتضررهم من تاجر مواد غذائية وزوجته، يقيمان بدائرة المركز، ولهما محل إقامة آخر بالجيزة، لتحصلهما منهم على 15 مليونا و130 ألف جنيه منذ عام، نظير استثمارها فـي مجال تجارة المواد الغذائية، إلا أنهما تعثرا فـى السداد، ولم يتمكنا من رد أصل المبلغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بتعثرهما نتيجة تعرضهما لخسارة في مجال تجارة المواد الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن القبض تاجر وزوجته تجارة المواد الغذائية الداخلية

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