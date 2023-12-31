القبض على عامل قتل عاطلاً في مشاجرة بدمياط

ألقت أجهزة الأمن في دمياط القبض على عامل، قتل عاطلا في مشاجرة بينهما في مركز فارسكور.

البداية بتلقي مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط بلاغاً من أحد المستشفيات باستقباله عاملاً، مصاباً بجرح نافذ وتوفي عقب وصوله أثناء إسعافه.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وعامل اعتدى خلالها الأخير عليه بسكين، ما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، وذلك لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط من ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.