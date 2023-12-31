الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عامل قتل عاطلاً في مشاجرة بدمياط

القبض على عامل
القبض على عامل

ألقت أجهزة الأمن في دمياط القبض على عامل، قتل عاطلا في مشاجرة بينهما في مركز فارسكور.

البداية  بتلقي مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط بلاغاً من أحد المستشفيات باستقباله عاملاً، مصاباً بجرح نافذ وتوفي عقب وصوله أثناء إسعافه.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وعامل اعتدى خلالها الأخير عليه بسكين، ما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، وذلك لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط من ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اجهزة الامن دمياط عاطلا عامل مشاجرة بينهما مركز شرطة فارسكور

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