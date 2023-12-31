الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة عامل وإصابة آخر فى انهيار عقار بحلمية الزيتون

انهيار عقار
انهيار عقار

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بالتصريح بدفن عامل قهوة توفي متأثرًا بإصابته إثر سقوط سقف عقار عليه خلال تواجده بالطابق الأرضي أسفل عقار بمنطقة حلمية الزيتون.

وتبيَّن من تحقيقات النيابة أن انهيار العقار كان بسبب حريق شب في الطابق الثاني وفي دقائق انهار العقار على الطابق الأول، ما أسفر عن وفاة عامل قهوة أسفل العقار، كما تبيَّن إصابة آخر بخلع في الكتف وجار البحث عن ناج أسفل الأنقاض.

تفاصيل الحادث

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بانهيار سقف عقار بالطابق الأول من عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة حدائق الزيتون التابعة للقاهرة.

وتبيَّن من المعاينة أن العقار مكون من 3 طوابق، وأسفر الحادث عن مصرع بدوي يحيي، 60 سنة، وجرى استخرج جثته من أسفل الأنقاض، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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