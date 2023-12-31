بالاشتراك مع زوجها.. سقوط "مستريحة الإسكندرية" بتهمة النصب على المواطنين

ألقت أجهزة الأمن القبض على سيدة مستريحة الإسكندرية، والتي اشتركت مع زوجها هارب خارج البلاد في النصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في الإسكندرية.

وتابعت أجهزة البحث الجنائي، ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بشأن التماس أحد الأشخاص لتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه وآخرين، ضد سيدة مُقيمة بالإسكندرية، وزوجها مقيم خارج البلاد.

وبالفحص تبين أن السيدة المشكو في حقها، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل الإسكندرية، ومطلوب التنفيذ عليها في قضية الحكم الوارد بالالتماس بتهمة نصب، كما تبين أن زوجها المشكو في حقه ومطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام، منها الحكم الوارد في الالتماس بتهم نصب وشيكات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأولى، وتم التنسيق مع إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية للتعميم عن زوجها دوليًا لمغادرته خارج البلاد.