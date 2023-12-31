الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدير الترميم بالمتحف الكبير: قاعة الملك توت عنخ آمون ستكون أفضل قاعات الآثار فى العالم

الدكتور عيسى زيدان
الدكتور عيسى زيدان

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن ما يزيد عن 56 ألف قطعة أثرية من عصر ما قبل الأسرات توجد داخل المتحف، مشيرًا إلى أن أهمها قطع أثرية للملك رمسيس والبالغ وزنه 83 طنًا، وعمود الملك مرنبتاح الخاصة بملكة من العصر البطلمي.

وأضاف الدكتور عيسي زيدان، خلال حوار له لفضائية "إكسترا نيوز"، أن ثمة تماثيل ضخمة موجودة على الدرج العظيم يصل وزنها إلى 85 طنًا، وجرى نقلها من المخازن والمتاحف، موضحًا أن الآثار تدخل إلى مركز ترميم المتحف المصري، وهو واحد من أكبر مراكز الترميم على مستوى الشرق الأوسط، ثم يأتي الدور على تأهيل القطع الأثرية وترميمها، ونقلها، ووضعها على الدرج العظيم، سواء قاعات العرض الرئيسية، أو قاعتي الملك توت عنخ آمون.

 تماثيل ضخمة موجودة على الدرج العظيم يصل وزنها إلى 85 طنًا

وأكد مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير ستكون من أفضل قاعات عرض الآثار في العالم.

الترميم ونقل الآثار المتحف المصري الكبير قطعة أثرية ملك رمسيس المتاحف ترميم المتحف المصري 85 طنا

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