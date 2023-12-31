الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة للمركز التكنولوجى النموذجى بحى الزيتون

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال زيارته المفاجئة

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، زيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي النموذجى بحى الزيتون لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين بالحى.
 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز، الذي تمت إقامته فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإنشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين، يتوفر به أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل، ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولًا إلى رضاء المواطنين.
 

خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة

 

وأكد محافظ القاهرة أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددًا على رئيس الحى وجميع العاملين بالمركز التكنولوجى بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون.
 

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الإلكتروني لتحديث العمل الإداري بها ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة، مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.


 

 

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