أكاديمية الشرطة تنظم الورشة التدريبية الـ31 لطلبة الجامعات حول مواجهة مخططات إسقاط الدول

نظمت أكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية الحادية والثلاثين، الموجهة للكوادر الإدارية بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لطلبة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة تحت عنوان “دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول" خلال الفترة من 24 حتى 28 الجاري، وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

واستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصري، من أبرزها تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط، وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية» والتمويل الأجنبي للأنشطة الهدامة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعى وإثارة الرأي العام، الإعلام الموجه ودوره في إسقاط الدول من الداخل، جهود الدولة المصرية في كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات.

ويُعد تنظيم هذه الورشة استمرارا للدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.