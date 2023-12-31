الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم الورشة التدريبية الـ31 لطلبة الجامعات حول مواجهة مخططات إسقاط الدول

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نظمت  أكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية الحادية والثلاثين، الموجهة للكوادر الإدارية بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لطلبة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة تحت عنوان “دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول" خلال الفترة من 24 حتى 28 الجاري، وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

واستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصري، من أبرزها تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط، وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية» والتمويل الأجنبي للأنشطة الهدامة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعى وإثارة الرأي العام، الإعلام الموجه ودوره في إسقاط الدول من الداخل، جهود الدولة المصرية في كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات.

ويُعد تنظيم هذه الورشة استمرارا للدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

أكاديمية الشرطة ورشة رئاسة مجلس الوزراء مركز المعلومات دعم اتخاذ القرار

مواد متعلقة

تحرير 546 مخالفة ورفع 37 سيارة متروكة وسحب 1712 رخصة خلال 24 ساعة

يدار من خارج البلاد.. كشف تفاصيل تطبيق إلكتروني جديد للنصب

نهاية مأساوية.. ذهب ليسرق محول كهرباء فصعقه التيار بمدينة السلام

نزيف الأسفلت.. مصرع شخصين وإصابة 47 آخرين فى حوادث متفرقة

دفتر أحوال وزارة الداخلية| لغز مقتل صحفى البحر الأحمر.. وضبط سلاح ومخدرات بـ122 مليون جنيه

مصرع مواطن دهسه قطار فى مركز دشنا بمحافظة قنا

"عشان الإجازات".. تفاصيل اعترافات عصابة تزوير التقارير الطبية للموظفين في الغربية

نجاة 11 شخصا من الموت في حادث مروع بمحافظة قنا

الأكثر قراءة

البنك المركزى: نمو المعروض النقدى 20% فى نوفمبر على أساس سنوى

خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب احتفالا بليلة رأس السنة 2024

علامات تحذيرية من خطر الإصابه بمرض سرطان الكبد.. اعرفها

أنقذها من المعاكسة وخطفها لنفسه.. السجن 6 سنوات لسائق اغتصب فتاة بالبساتين

بالأسماء.. قائمة الحراس المرشحين للانضمام إلى الزمالك فى يناير

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يكشف العثور على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة