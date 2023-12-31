الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حصاد 2023.. إنشاء وتطوير 35 مدرسة حكومية وافتتاح مدرسة We والدولية lPS بالوادي الجديد

جانب من إنشاء المدارس
جانب من إنشاء المدارس الجديدة

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن القطاع التعليمي هذا العام شهد نهضة غير مسبوقة في عمليات الإنشاء والتطوير سواء القطاع التعليمي أو الجامعي العام والازهري، فقد تم الإنتهاء من تطوير وإنشاء عدد كبير من المدارس الحكومية في المناطق البعيدة والنائية والمحرومة وزيادة أعداد الفصول الدراسية في بعض المدارس وإفتتاح المعهد الفني الصحي وجامعة الأزهر وكذلك زيادة أقسام كليات القمة بجامعة الوادي الجديد،  

وأضاف محافظ الوادي الجديد أن المدارس والجامعات من أهم المصادر الأساسية لتطوير المجتمع في شتى مجالات الحياة وانعكاساتها لما تمتلكه هذه المؤسسات من دور مهم وفاعل ومتميز في التنمية الشاملة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، ومن أهم المناخات الملائمة للحفاظ على القيم والأفكار التي يسعى المجتمع إلى تعزيزها وتربية الأجيال، وهو المفتاح الأول الذي يحصل عليه الطالب لدخول سوق العمل والحصول على الوظيفة

ونجحت المحافظة خلال عام 2023 في الإهتمام بقطاع التعليم بالوادي الجديد وذلك بعد تطوير وإنشاء ورفع كفاءة 35 مدرسة حكومية بإجمالي 361 فصل بمراكز المحافظة الخمس وكذلك إفتتاح أول فرع لمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، وإنشاء أول مدرسة رسمية دولية IPS بدعم 50% من رسوم المصروفات الدراسية للدفعة الأولى، البدء في إنشاء فرع المدرسة المصرية اليابانية بالداخلة

وأضاف الزملوط أنه وتم إنشاء 8 مدارس بقري حياة كريمة بمركز الفرافرة وذلك لتوفير بيئة تعليمية جيدة تتناسب مع طبيعة المنطقة منها مدرسة حطية الشيخ مرزوق للتعليم الأساسي بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومدرسة الكفاح بتكلفة 7 مليون جنيه، ومدرسة طلعت ضرغام بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومدرسة الزراعة بتكلفة 6 ملايين جنيه، ومدرسة اللواء صبيح بتكلفة 4 ملايين جنيه، ومدرسة الأمل بقرية الخير والنماء بتكلفة 4 مليون جنيه، ومدرسة عمر ابن الخطاب بتكلفة 6 مليون جنيه، ومدرسة الشهداء للتعليم الأساسي بتكلفة 4 مليون جنيه، كما تم إنشاء جناح بمدرسة الرواد بتكلفة 4 مليون و600 ألف جنيه وذلك لحل مشكلة الكثافة داخل الفصول.


وأوضح محافظ الوادي الجديد أنه على مستوى التعليم الجامعي تم افتتاح أول فرع لجامعة الأزهر بمركز الخارجة بإنشاء كلية البنات التي تضم شعب (أصول دين - اللغة العربية - الشريعة الإسلامية)، وافتتاح المعهد الفني الصحي بمركز الداخلة ويضم 3 شعب (المختبرات الطبية - الحاسب الآلي - المعاونون الصحيون)، والبدء في إنشاء أول جامعة تكنولوجية على مساحة 10 فدان.

وأكد محافظ الوادي الجديد أن قطاع التعليم يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتهيئة الاجواء المناسبة لطلاب المدارس الجديدة والمعامل والمختبرات والوسائل التكنولوجية بالإضافة إلى تحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات جيدة للطلبة والطالبات.

محافظ الوادي الجديد القطاع التعليمي نهضة غير مسبوقه عمليات الإنشاء والتطوير المدارس الحكومية حياة كريمه

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