الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة الغربية: زيادة عدد أسرة العناية المركزة والأجهزة بمستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة

العناية المركزة
العناية المركزة

أعلن الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن إضافة عدد 5 أسرة بالعناية المركزة بمستشفى المحلة العام ليصبح إجمالي أسرة العناية المركزة بالمستشفى 48 سرير عناية مركزة كبار و9 عناية مركزة للأطفال.

وأضاف الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أنه تم توفير أحدث جهاز أشعة مقطعية جديد بمستشفى كفر الزيات العام، 16 مقطعا خاصا بإجراء الأشعة المقطعية العادية والأشعة المقطعية بالصبغة، وكذا توفير سيارة جهاز أشعة مقطعية متنقلة بمستشفى بسيون المركزي، وكرسي أسنان جديد بمستشفى حميات المحلة وجهاز تعقيم 80 لتر (Class B) وعدد 4 عربات طوارئ و4 أجهزة صدمات كهربائية.

وأضاف أنه تم توفير كرسي أسنان وجهاز سونار وجهاز منظار كلي ومنظار حالب بمستشفى قطور المركزي، وكذا 2 منظار شعبي لمستشفى صدر طنطا وصدر المحلة وذلك في إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تطوير المنظومة الصحية بالغربية.

وزارة الصحة تحرص على تقديم خدمة طبية متميزة تيسيرًا على المرضي المترددين

أكد الدكتور أسامة أن وزارة الصحة تحرص على تقديم خدمة طبية متميزة تيسيرًا على المرضى المترددين علي المستشفيات، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي.

مديرية الصحة بالغربية تسعي الي تطوير المنظومه الصحية ورفع كفاءة ودعم المنشآت

وأشار الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى أن مديرية الصحة بالغربية تسعى إلى تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة ودعم المنشآت الطبية بالتجهيزات التي من شأنها رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

اسره العنايه عناية مركزة جهاز اشعة مقطعية بمستشفي كفر الزيات والاشعه المقطعيه بالصبغه

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