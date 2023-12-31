غدا.. جامعة بنها تطلق مسابقة الجامعة الخضراء الذكية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إطلاق مسابقة "الجامعة الخضراء الذكية" وذلك على مستوى "كليات الجامعة والمدن الجامعية، ومبنى إدارة الجامعة " وذلك لاختيار أفضل كلية ومدينة جامعية وإدارة في مجال الحفاظ علي البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الجيزاوى إن المسابقة تأتى فى إطار رؤية القيادة السياسية بالإهتمام بالبعد البيئي وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز إدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي، مضيفا أنه تم تخصيص قيمة الجوائز كالتالى: 50 ألف جنيه لأفضل كلية، و30 ألف جنيه لأفضل مدينة جامعية، و20 ألف جنيه لأفضل إدارة.

من جانبه أكد الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المسابقة يطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستخدام استراتيجيات متطورة ومستدامة للحفاظ علي البيئة والوصول إلى اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد علي الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية والارتقاء بجودة الحياة في ضوء رؤية مصر 2030.

وأضاف " فوده " أن المسابقة يتم اطلاقها غدا الاثنين الأول من يناير على أن يتم تنظيم جلسة تعريفية عن المسابقة لممثلى الكليات والمدن الجامعية وإدارة الجامعة يوم 9 يناير، وتبدأ زيارات فرق التقييم فى الثالث من شهر فبراير، ويتم إعلان نتيجة المسابقة يوم 28 فبراير، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لإدارة ووضع معايير المسابقة.

كما أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعة تعمل من خلال منظومة متكاملة تساهم في فتح آفاق جديدة للتواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة في جميع الأوقات.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات مبادرة مدينتى أحلى ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة المتكاملة لطلاب المدن الجامعية بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

وأشار " الجيزاوى " إلى حرص الجامعة على الاهتمام بأبنائها الطلاب وخاصة المغتربين منهم، من خلال تلبية كافة متطلباتهم وتقديم اقصى الخدمات التى تنال رضاهم باعتبار أن المدن الجامعية هو البيت الثاني لهم، موضحًا أن المدن الجامعية ليست للسكن فقط وإنما هي مكان لممارسة الأنشطة الطلابية واللقاءات الطلابية.

وخلال الاحتفالية تم تكريم الطالبات والطلاب الفائزين في مسابقات الأنشطة الطلابية والتي تضمنت مجالات الشعر بالفصحى والعامية، وتلاوة وتجويد القرآن الكريم، والمقال، والشطرنج، وتنس الطاولة، وكرة قدم للطلبة، والموسيقى وغيرها من الأنشطة المختلفة.

فى سياق متصل شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ومرافقوه طلاب المدينة الجامعية في تناول طعام الغداء في مطعم المدينة، مشيدا بجهود العاملين، وطالبهم برفع مستوى الخدمة بما يحقق رضا الطلاب المقيمين في المدينة.