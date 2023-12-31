8 مراكز شباب تستقبل مبادرة "نتشارك" في محافظة دمياط

انطلقت فعاليات اليوم الرابع، للورش التدريبية من برنامج "نتشارك" في نسخته الثانية بمحافظة دمياط ، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة إدارة البرلمان والتعليم المدني والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني (الإدارة العامة لبرلمانى الطلائع والشباب) بوزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف.

تهدف المبادرات المجتمعية إلى تدريب النشئ والشباب لخلق جيل من الكوادر الفعالة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية وتمكين المشاركين إلى تنمية مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات لتحسين الحياة المجتمعية.

كما يساعد الانضمام إلى هذه الفعاليات إلى اكتساب مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات التي تعزز التعاون وتسهم في تحسين حياة المجتمع المحلية.

ويتضمن البرنامج تنفيذ ورش تدريبية للشباب والنشء بواقع 8 ورش، على مستوى المحافظة، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب 4 أيام حيث ترتكز هذه المحاور على تمكين الفتيات – التوافق المجتمعي - المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف – دعم الوافدين من الدول – الطاقة المتجددة – المشروعات الخضراء – البيئة – الصحة.

ويتم تنفيذ الفعاليات في 8 مراكز الشباب بالإدارات الفرعية بالمديرية على النحو التالي في إدارة شباب دمياط مركز شباب مدينة دمياط وفي إدارة شباب كفر البطيخ مركز شباب مدينة دمياط الجديدة وفي إدارة شباب كفر سعد مركز شباب كفر سعد البلد وفي إدارة شباب ميت أبو غالب مركز شباب ميت أبو غالب وفي إدارة شباب فارسكور مركز شباب البراشية وفي إدارة شباب السرو مركز شباب مدينة السرو وفي إدارة شباب الزرقا مركز شباب كفر المياسرة وفي إدارة شباب الروضه مركز شباب أبو جريده بإجمالي مشاركة (175) طليع و25 شاب من طلائع وشباب البرلمان.

يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.