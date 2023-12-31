الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

معاريف: انتشار عدوى “الليشمانيا” بين جنود الاحتلال فى غزة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلًا عن مصادرها بتفشي مرض "الليشمانيا" بين العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع  غزة.

طفيل الليشمانيا

وقالت  "معاريف" نقلًا عن مصادرها: لقد أصيب عشرات الجنود بآفات جلدية متقرحة أو إفرازية، حيث توجه الجنود إلى أطباء الوحدة أو أطباء الأمراض الجلدية، فشخصوا الاشتباه في الإصابة بطفيل الليشمانيا، ويستغرق العلاج من هذه الآفة عدة أسابيع وغالبًا ما تترك هذه الآفة ندبات على الجلد.

وقال البروفيسور إيلي شوارتز، خبير الطب الباطني من مركز شيبا تل هشومير الطبي، ورئيس الجمعية الإسرائيلية لأمراض المناطق المدارية، الذي يقوم بالبحث وعلاج مرضى الليشمانيا منذ سنوات: "في صيف عام 2014، عالجنا العديد من إصابات الجنود الذين أصيبوا بالليشمانيا، وعادت الظاهرة مع بداية القتال الآن".

وبحسب البروفيسور شوارتز، فإن الإصابات المعنية بالطفيل لم تكن موجودة  في غزة، بل في غلاف غزة وقال إن منطقة غلاف غزة، موبوءة منذ سنوات بالقوارض التي تحمل الطفيل في أجسادهم.

وتابع: "أصيب الجنود بالعدوى بشكل رئيسي في بداية القتال، عندما كانت الظروف الجوية في أكتوبر صيفية ثم ينتقل طفيل الليشمانيا إلى الإنسان عن طريق لدغة الذبابة الصغيرة". 

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